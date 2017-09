Vzpomínky na hvězdy v rytmu ragtime

Třetím a zároveň posledním hudebním setkáním v parku u mělnického Masarykova kulturního domu bude vystoupení Tria Ondřeje Kvinty.

Houslista Ondřej Kvinta se již v dětství účastnil úspěšně mnoha soutěží a již na začátku studií vystupoval jako sólista s Janáčkovou filharmonií Ostrava. S komorními orchestry absolvoval četná vystoupení v ČR a v zahraničí. Kromě klasiky hraje rád jazz, swing, populární a filmovou hudbu.V sezóně 2010/2011 účinkoval v divadle Disk společně s absolventy DAMU v inscenaci Goldoniho hry „Poprask na laguně“, kde ztvárnil roli potulného muzikanta. Na klavír zahraje další mladý nadějný muzikant špičkový klavírista Tomáš Impellizzeri, vítěze soutěže „Pianista roku 2015“. A konečně zpěvačka, kterou mnozí možná znají ze swingového dívčího tria Hot Sisters.

Skladatelka, hudební aranžérka a hlavně zpěvačka Doris Lamošová vyrostla v Rakousku, kde se věnovala hudbě pod vedením svého otce Jiřího Lamoše, baskytaristy pražských skupin Lucie a Žentour. Je inspirována zejména americkou hudbou 20. a 30. let, obdobím blues a swingu. Založila kapelu Doris and the Swinging Bastards, se kterou vystoupila spolu se sestrou Sophií v Redutě na soutěži Jazz Prague Contest. Spolupracuje rovněž s Janem Kořínkem a jeho hudebními formacemi, kde vystupovala též jako vokalistka po boku významného chicagského bluesmana Lorenza Thompsona. Se skupinami Mr. Elastic, Voilá, Avalon Jakuba Šafra či Hot Sisters pravidelně vystupuje v Redutě a v Jazz Docku.

A ve středu 6. září od 19.30 přednesenou ta nejslavnější díla neméně slavných klasiků Scotta Joplina a George Gershwina. V podání jediného houslového interpreta této hudby u nás za doprovodu špičkového klavíristy a výborné zpěvačky to určitě opět bude skvělý hudební zážitek.

mar