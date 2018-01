Vzpomínka na oběti totality

Jako každý rok, tak i letos se na jeho počátku se koná vzpomínkové setkání členů Konfederace politických vězňů spojeném s položením květin k památníku obětí komunismu ve dvoraně Masarykova kulturního domu v Mělníku. Tento pietní akt se koná u při příležitosti 68.výročí popravy mělnického občana Josefa Hořejšího a dalších členů tzv.lounské skupiny, která proběhla 7. ledna 1950. Stejný trest dostali také Bohumil Klempt, Kamil Novotný a Josef Plzák. Další odsouzení Emil Andert, Josef Kotěborský, František Kačer a Jaroslav Boušek dostali doživotní tresty.

Josef Hořejší pocházel z Chlumína a původním povoláním byl čalouník. Na počátku čtyřicátých let začal, ještě jako zaměstnanec továrny Liberta, v malé dílničce s opravami kočárků. V roce 1942 byl Josef Hořejší fašisty zatčen a 14 měsíců vězněn v Praze na Pankráci. Po celou dobu jeho nepřítomnosti vedla dílnu manželka. Po návratu z vězení postavil na zahradě za domem své tchýně postupně několik dílen, ve kterých v roce 1945 již zaměstnával asi 50 lidí. Rok 1946 pro něj znamenal úspěch na pařížském veletrhu a ten, spolu s každodenní dřinou, předpokladem pro další plány do budoucnosti. Po tzv. „vítězství pracujícího lidu“ v roce 1948 jeho podnik byl však znárodněn. O rok později se mu podařilo se dostat za hranice, avšak špatné podmínky v uprchlickém táboře jej přiměly k návratu. Usadil se v Lounech kde se zapojil do odbojové činnosti výrobou a rozšiřováním protikomunistických letáků v rámci tzv. skupiny MAPÁŽ – MAsaryk-PAlacký-Žižka.

Vzpomínkové setkání se bude konat v Masarykově kulturním domě v pátek 5. ledna ve 14 hodin.

mar