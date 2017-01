Výstava v Klecanech připomene natáčení filmu Nebeští jezdci

Město si spolu s klubem vojenské historie připomenou legendární snímek na místě, kde jej režisér Jindřich Polák natočil.

Film Nebeští jezdci natočený podle stejnojmenného románu Richarda Husmanna píšícího pod pseudonymem Filip Jánský patří do zlatého fondu naší kinematografie. Od jeho první klapky uplynulo již 50 let, natáčení skončilo 20. srpna 1968 a film byl do kin uveden symbolicky 28. října 1968. Zanedlouho však skončil v trezoru, podobně jako mnoho jiných.

Málokdo ví že se exteriéry natáčely převážně na klecanském letišti. Město Klecany a Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF. z. s. si výročí připomenou výstavou, která bude zahájena v sobotu v obřadní síni na městském úřadu a potrvá do 1. března.

Na zahájení výstavy, která také připomene 95. výročí od narození a 30 let od úmrtí autora předlohy, organizátoři pozvali aktéry filmu i jejich rodinné příslušníky a pamětníky z řad tehdejších zaměstnanců vojenského letiště v Klecanech.

mar