Vydají se na Křížovou cestu

Velký pátek patři k největšímu křesťanskému svátku, neboť si věřící připomínají ukřižování Ježíše Krista. Samozřejmě ani roudničtí farníci nezůstanou pozadu a s pokorou uctí tento svátek.

A tak tento pátek 30. března si dají přesně v poledne sraz u kapličky Ecce Homo na odbočce do Klenče. Tato pěší pouť, rámovaná tradičními čtrnácti zastaveními Kristovy cesty na Golgotu, je starobylým způsobem, jak rozjímat Velký pátek a jeho události. Cesta povede do periferie města a do polí, do míst často zapomenutých a nepřitažlivých, směrem k opuštěnému statku Vladimírov.

I zde si připomenou pomíjivost světského světa a s očekáváním vzkříšení nového života se rozejdou do svých domovů.

mar