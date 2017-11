Všechno bude fajn i s jarmarkem písničkářů

V Neratovicích si připomenou státní svátek 17. listopadu netradičním způsobem. V městském kině Společenského domu se totiž od 17 hodin uskuteční projekce laskavě anarchistického filmu „Všechno bude fajn“ režiséra Robina Kvapila, který v rámci cyklu Brno baví Prahu navazuje na kultovní snímek „Nuda v Brně“. Filmový příběh má několik dějových linií. Je to dvojice k pohledání, dobrák Standa a jeho těhotná žena Alena. Nemají moc peněz, a to, že je Standa hodný a slušný člověk, mu moc nepomůže, spíš naopak. Další postavou je Ladi, úspěšný politik, Standův bývalý spolužák a v současnosti.asistent brněnského primátora, jenž dost připomíná Romana Onderku, a ne náhodou. A ten třetí příběh je o seniorech, kteří najdou odvahu se vzepřít šmejdům, co prodávají hrnce.

Diváci ve filmu uvidí to pravé a nefalšované Brno. V hlavních rolích se zde představí kromě oněch bodrých Brňáků, Marie Ludvíková, Luboš Veselý, Jano Sedal, Martin Siničák a Petra Nesvačilová. Někteří zde hrají sami sebe, a bude se tak možno s nimi podívat do kavárny Spolek nebo baru Mýdlo. Prostě bude k vidění ta pravá atmosféra této moravské metropole posledních let…

Avšak příjemný večer tímto zdaleka neskončí. Po projekci vystoupí harmonikář, zpěvák, herec a spisovatel Václav Koubek, písničkář a kytarista Miroslav Paleček, a tou něžnou částí muzikantské trojice bude Adélka Jonášová. Tato charismatická písničkářka se v Neratovicích již představila jednak na I. jazzovém Salonu, a rovněž na recitálu své maminky Pavlíny Jíšové.

mar