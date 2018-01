Vladimír Mišík se představí v divadle ve Slaném

„Láska je jako večernice plující černou oblohou…“ tak to zní, když rocker hraje, zpívá a skládá něžné poetické písně plné citu… Vladimír Mišík je svými spoluhráči a přáteli už léta mírně ironicky, avšak právem přezdívaný „Legenda“, neboť je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let minulého století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC … však začali vystupovat až v roce 1974. Vladimír Mišík s touto kapelou přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… deset řadových alb a několik dalších kompilací.

Koncert této jedné z nejvýraznějších osobností české rockové hudby se uskuteční v prostorách Městského divadla ve Slaném ve čtvrtek 25. ledna od 19.30. A opět to bude skvělý zážitek.

mar