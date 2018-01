Vítěz regionální školní ligy bude znám v květnu

K příkladům ukázkových akcí, jak včlenit neorganizovanou mládež do sportování, může sloužit Regionální školní florbalová liga. Jsou do ní ve dvou divizích zapojeni školáci mělnického i kralupského regionu a jejich okolí. Turnaj se hraje od října do května ve sportovních halách v Mělníku a v Kralupech. Letos jde už o osmý ročník, který hraje celkem šestnáct týmů. V posledním odehraném kole měly zastoupení čtyři kralupské základní školy (Komenského, Generála Klapálka,Václava Havla a Třebízského), dále gymnazisté z Kralup a Neratovic. Přítomy byly i týmy základních škol z Velvar a Obříství. Zápasy se vždy hrají na třikrát osm minut.

Atmosféru sportovního dění na palubovce kralupské haly Cukrovar byla i tentokrát úžasná. Nejlepší mušku při střelbě během posledního odehraného kola školní ligy měli hráči domácí ZŠ Klapálkova, kteří například soupeře z Obříství porazili vysoko 14:1, po třetinách 5:0, 5:0 a 4:1.

Finálový turnaj za účasti nejlepších čtyř družstev z kralupské a mělnické části florbalové školní divize bude uskutečněn v Kralupech 3. května dopoledne. Loňským vítězem celé série zápasů v sezóně 2016/2017 byla 3. Základní škola Neratovice, tým z paralelní mělnické divize soutěže.

Nejbližší turnaj Regionální školní florbalové ligy bude odehrán v Kralupech 8. března (multifunkční hala Cukrovar) a v Mělníku ve čtvrtek 15. března (nová hala Bios v Řipské ulici).

Jiří Herain