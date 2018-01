Víkend plný her a zábavy

Následující víkend bude plný her a zábavy pro děti i dospělé. Akce Dětský svět tygřík zavítá do sportovní haly Bios (ulice Řípská) na Mělníku. Čeká Vás zábava pro celou rodinu. Hala se promění v herní park. Můžete se těšit na skluzavky, skákací hrady, prolézačky, trampolíny a spoustu další zábavy.

V pátek 6.1. 2018 bude budete moci navštívit halu od 11:00 do 19:00 hodin, v sobotu 7.1. 2018 bude otevřeno od 11:00 do 19:00 hodin.

Na své si přijdou i ti nejmenší, pro děti do 3 let bude k dispozici dětský koutek. Vstupné pro děti od 2-15 let činí 189 Kč, dospělí zaplatí pouze 29 Kč.

Přijďte se pobavit a užít si skvělou zábavu!