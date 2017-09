Víkend nabízí opět řadu aktivit

Třebaže největší víkendovou akcí v našem regionu bude Mělnické vinobraní, nabízí se i řada dalších kulturních i společenských akcí. Třeba vzpomínka na legendárního písničkáře, shlédnout výstavy, divadlo i možnost si zasoutěžit či zasportovat…

LIBČICE NAD VLTAVOU

4. Libčická Hašlerka

Karel Hašler. Tento legendární muzikant, písničkář, skladatel, textař i herec se již nesmazatelně zapsal do zlatého fondu naší kulturní historie. Libčický občanský spolek k je poctě již počtvrté pořádá malý festival pod názvem „Libčická Hašlerka“. A tak v neděli 17. září od 14 na sokolském hřišti opět zazní jeho nesmrtelné písničky. Zahrají je pravé staropražské kapely Strahovanka, Fiakr a Patrola Šlapeto. K nim se připojí Big Band Kralupy a skupina SCANDULA. Skutečně vzácným hostem nebude nikdo jiný nežli další světlý interpret „hašlerek“ nestárnoucí legenda pan Josef Zíma. Chybět nebude ani projekce filmu s Karlem Hašlerem a samozřejmě zkrátka nepřijdou i nejmladší návštěvníci. Není pochyb, že toto setkání jistě navodí příjemnou atmosféru doby, kdy čas plynul trochu pomaleji.

ROZTOKY U PRAHY

„Loď Tajemství“ připluje do Zámeckého imaginária

Tak se nazývá pověstné divadelní plavidlo bratří Formanů. A to nyní přistane i zde u příležitosti zahájení výstavy ve Středočeském muzeu v neděli 17. září v 15 hodin. Jelikož se jedná o loď divadelní, proběhne ve roztockém kotvišti představení Divadla bři Formanů „Aladin“. Zájemci se pak mohou ve 20 hodin nalodit a absolvovat romantickou noční plavbu do Prahy. Výstava pod názvem „Zámecké imaginárium“, která bude k shlédnutí ve Velkém sále a Galérii až do 11. února 2018 oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost tvůrců však míří jako oko ostrostřelců na hravost a představivost návštěvníků výstavy. Do této výstavy smí návštěvník vstoupit jako do výtvarné herny, oživlé divadelní dekorace nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit krásy a taje světa vašima vlastníma očima.

KOZOMÍN

Soutěžení na kolečkách

A to na všem co má alespoň jedno kolo…Hlasy Kozomína z.s. totiž pořádá letos 4. ročník „Kozomínského soutěžení na kolečkách“. V sobotu 16. září se na prostranství před Obecním úřadem uskuteční závody v nichž si každý prověří svojí zdatnost. Soutěžit se bude ve všech věkových kategoriích. Nejprve ve 13.30 se na start postaví nejmladší závodníci, kteří si to rozdají na koloběžkách, odrážedlech, na kole či s prázdným kolečkem. Děvčata si dají závod kočárků s panenkami. Po nich nastoupí dospělí, specialitou pro dámskou část bude běh s kočárkem a pánové si dají závod s kolečkem tentokrát však pořádně naloženým. Chybět nebude ani doprovodný program v podobě dovednostních soutěží, různých her a možnost se svést na motorce, což jistě ocení kluci všech věkových kategorií.

ÚJEZDEC

„Zahrada Újezdce“

Zastupitelstvo obce pořádá pro všechny své občany, ale i zdejší chalupáře zajímavou výstavu. V sobotu 16. září od 10 hodin již pošesté bude konat výstava výpěstků a i výrobků zahrádkářů a dalších občanů, kteří se zabývají rukodělnou činností. K vidění tak bude ovoce, zelenina, různé druhy květin jak ze zahrádky, tak i pokojových. A chybět nebudou různé funkční či ozdobné výrobky z přírodních materiálů. Výstava bude tak trochu i soutěžní, neboť návštěvníci budou moci vyhodnotit ten nejlepší exponát.

LÍBEZNICE

Líbeznický koloběh

Spolek Stonožka Líbeznice zve v sobotu 16. září od 9.30 na Areál zdraví na tradiční Líbeznický koloběh. Náplní této sportovní akce je závod dvojic, kdy vždy jeden jede na kole a ten druhý běží. Na celé trati se musejí alespoň jednou vystřídat. Na start se postaví v 10 hodin. Samozřejmě je pamatováno i na děti. Pro ně je připraven od 12.30 orientační závod. A nakonec si všichni budou moci zatančit po širým nebem Zumbadance.

OBŘÍSTVÍ

Na návsi se bude soutěžit

Proběhne zde totiž první ročník turnaje v petanque pod názvem „Kulobraní pod Lipami“, který pořádá Obřístevský spolek májový. Turnaj proběhne v sobotu 16. září od 9.30 hodin, a ta skutečně pod lipami, to znamená na návsi v parku u morového sloupu. Zájemci vytvoří tříčlenná družstva, zvolí si kapitána či kapitánku, pojmenují svůj tým a přihlásí se. A to bez ohledu na věk či pohlaví, neboť všem půjde zejména o skvěle prožitý den.

BŘEZINĚVES

Vznikne nová tradice….

V sobotu 16. září se zde uskuteční 1. ročník celodenního rodinného festivalu „BřeziněFest 2017“. Dopolední program začne v parku úderem desáté a bude věnován převážně dětem. Vedle vystoupení skupiny Bombarďák a venkovní diskotéky budou pro menší návštěvníky připraveny Kašpárkovy atrakce v podobě obřích bicích nástrojů, rajtovací postel a řada dalších atrakcí na nich se bude možno pořádně vyřádit. Po obědě přijdou na řadu kapely a interpreti různých žánrů. Na své si přijdou příznivci tanečních rytmů, popové klasiky i rockové muziky. Například se představí dynamičtí The Prostitutes nebo Jan Kalousek s kapelou. Hlavní hudební hvězdou večera pak bude skupina Tata Bojs, Po celý den bude k dispozici bohaté občerstvení v podobě skvělých lahůdek a dobrého pití. Vstup na festival bude zdarma, avšak návštěvníci budou moci finanční sbírku ve prospěch Neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce.

mar