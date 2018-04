Ve Velvarech chystají Medové odpoledne

Již ve starém Egyptě věřili, že včely jsou slzami boha slunce Ra. Vychutnat si lahodnou chuť medu mohli pouze vysoce postavené osoby. Byl totiž velice vzácný, drahý a ceněný. V papyrové knize egyptské medicíny, která pochází z období před 3500 lety je uvedeno nemálo receptů na léky, které obsahují med. I královna Kleopatra si dopřávala medové masky, aby omladila svoji pleť. O medu se můžeme dočíst i v dalších lékařských spisech z různých koutů světa. Ve starodávné indické Knize Života je popsáno, že při dietě a požívání elixíru zdraví z medu a mléka se lze dožít až 500ti let. Med a včelí vosk je součástí také starodávných lékařských postupů ze staré Číny. První zmínky v Evropě o medu můžeme najít samozřejmě ve starém Řecku a Římě. A kdo by neznal tu pověst o příchodu praotce Čecha do země oplývající mlékem a strdím.

To a mnoho dalšího se mohou zájemci dozvědět ve Velvarské Kostce v sobotu 21. dubna od 15 hodin. Proběhne zde totiž přednáška o výrobě medu, ale i o životě včel, co se dá vše vlastně z medu získat a na co všechno je med dobrý. Chybět nebude ani ochutnávka medu a (nejen) děti si mohou vyrobit svíčku nebo zápich do květináče ze včelího vosku.

mar