Ve Staré Mydlárně proběhne křest i vánoční večírek

„Když se žák stane lepší než učitel, nezbývá než s ním založit kapelu. Když chcete maximální svobodu, ale zároveň i interakci a milujete zvuk kapely, pak hrajete v triu. Pokud hudbu berete víc srdcem než rozumem, skončíte u blues.“

Tak nějak se hodnotí slánská hudební formace, která opět zavítá do mělnického klubu aby zde pokřtila své druhé autorské album. The Bladderstones je kapela, která vychází z blues, aby se do něj zase vrátila. Toto trio má za dobu své pětileté existence celou řadu úspěchů z nichž možno jmenovat vítězství v mezinárodní bluesové soutěži Blues aperitiv před dvěma lety v Šumperku. A v tom loňském roce získali ocenění Bluesovej ankety 2016 „Nejlepší počin na české bluesové scéně v roce 2015“, kterou uděluje BLUESMUSIC.SK, člen Evropské bluesové unie „European Blues Union“ a světové nadace „The Blues Foundation“.

Kapela se skládá z muzikantů, z nichž každý vyniká svojí originalitou, ale coby kapela vytváří jeden skvělý hudební celek. Tvoří ho jeden z nejtalentovanějších kytaristů své generace Tomáš Frolík, stipendista na London Center of Contemporary Music, jenž se na pódiích objevuje například s kapelou The System nebo 5Aces. Dále je to baskytarista a člen legendární skupiny Jablkoň Johny Judl, jenž kromě koncertů nejenom v Evropě, ale v USA či Africe spolupracuje s řadou muzikantů jako je kapela Už jsme doma či zpěvačka Ester Kočičková. A konečně za bicími sedí Michal Nosek. Tento stylově velmi všestranný hudebník působí nebo působil ve skupinách Personal Highway, Jana Lota, Maraca či Mario Bihari.

The Bladderstones před třemi lety vydali svoje první album „Bored of Love“, které slavnostně pokřtili právě ve Staré Mydlárně. A v letošním roce vychází jejich druhé autorské CD „Without Cover“. Jedná se zde o ještě pestřejší kolekci nahrávek, neboť album obohacují i prvky fusion, alternativního metalu i popu. Na albu se poprvé ocitá v roli sólového zpěváka i Tomáš Frolík, zatímco Johny Judl překvapí češtinou ve vlastním textu songu „Životní role“. Závěrečnou podmanivou instrumentálku „Pro Petra“ skupina věnovala zesnulému příteli a známému výrobci a opraváři kytar Petru Jurkovičovi. Kapelu na desce doplňují i hosté. Je to specialista na klouzavou steel kytaru David Babka a Ondřej Kříž na elektrické piano.

Jelikož se tradice by se měly dodržovat, tak i toto nové album bude rovněž pokřtěno v mělnickém klubu. A to této pátek 15. prosince od 21 hodin kdy zde opět zavládne skvělá atmosféra, která sem již neodmyslitelně patří…

No a když tradice, tak tradice. Jako každoročně se v prostorách zdejšího klubu v tento čas koná setkání těch, kteří po celý rok rádi sem zavítají aby si poslechli skvělou muziku. A jaké by to bylo předvánoční posezení bez tradiční vánoční besídky. Podobně jako loni se o skvělou náladu nepostará nikdo jiný nežli Baťa a Kalábůf něžný beat! K tomu snad skutečně již není co dodávat. Takže se v sobotu 16. prosince opět uskuteční ten pravý předvánoční mejdan pro ty, kteří mají rádi poetické texty Petra „Bati“ Kundráta, jež se mnohým již doslova zadřely pod kůži. Není pochyb, že to bude večer plný pohody a sounáležitostí těch, kterým je spolu vždycky fajn.

Bedřich Marjanko