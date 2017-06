Ve Staré Mydlárně opět poznají jak chutná „solnej sloup“…

Poslední předprázdninový koncert bude skutečná hudební lahůdka. Tento pátek sem téměř přece po roce totiž opět zavítá hudební formace, která navodí tu správnou klubovou atmosféru.

Skupina „Petr Kalandra Memory Band“ vznikla v roce 2005 u příležitosti desátého výročí úmrtí nezapomenutelné legendy českého bígbítu Petra Kalandry. Tuto skutečně hudební osobnost není třeba milovníkům této muziky blíže představovat, neboť se zapsala zlatým písmem do našich „bigbítových“ dějin. Takže i tato skvělá kapela ve složení, Míla Kuželka – kytara a zpěv, Oldřich Šimků – kytara a zpěv, Jiří Stárek – bicí, Jan Petrásek – baskytara, a Igor Šikula – foukací harmoniky, dokáže vytvořit pohodový večer prosycený tvorbou této kdysi nepřehlédnutelné postavy naší hudební scény. Mělnickým příznivcům tohoto žánru je kapela dobře známa, neboť nejen proto, že již několikrát hrála v Mydlárně, ale i na pódiích zdejších Vinobraních.

Co k tomu snad ještě dodat. Bude to opět večer plný pohody a skvělých písní, které připomenou, že „blues má 12 taktů, který uměl každý spočítat a že všechny princezničky co jsou zklamaný už dneska ví, jak chutná solnej sloup…“

A pak se hudební „nebeská“ brána tohoto mělnického klubu na dva měsíce uzavře aby po prázdninách opět na ní „zaklepali“ další skvělí muzikanti, které přivítá i jejich neméně skvělé publikum.

Avšak milovníci zdejších hudebních setkávání si nemusí stýskat. Čeká je totiž opět po celé léto páteční večerní posezení v podloubí mělnického náměstí Míru na již tradiční Blues před Dírou kde se rovněž představí zajímaví interpreti…

mar

PETR KALANDRA MEMORY BAND Foto: archiv autora