Vánoční čas na Mělníku

Rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s adventním řemeslným jarmarkem na náměstí Míru v Mělníku proběhne v neděli 26. listopadu 2017 od 14:00 do 18:00 hod. Rozsvícení vánočního stromečku je naplánováno na 17:00 hod. Můžete se těšit na přehlídku mladých vín od místních vinařů, hudební a pěvecká vystoupení žáků Základní umělecké školy Mělník, vystoupení Mělnického žesťového souboru a Hudební školy YAMAHA. Na návštěvníky bude čekat adventní občerstvení pro zahřátí.

Adventní trhy 2017

První adventní trhy se uskuteční na náměstí Míru ve dnech 2.-3. prosince 2017 vždy od 9:00 do 18:00 hod. Druhé adventní trhy se budou konat na stejném místě nadcházející víkend, a to 9.-10. prosince 2017 opět od 9:00 do 18:00 hod.

Mělnické vánoční trhy 2017

Mělnické vánoční trhy se konají na historickém náměstí Míru o posledním předvánočním víkendu a kromě stánků nabízejí celodenní hudební program a kulturní vystoupení. Od pátku 15.12. 2017 od 10:00 do neděle 17.12. 2017 do 19:00 hod.

Program:

Kurz vánočního aranžování

Přijďte si užít vánoční atmosféru a přiučit se něčemu novému na každoročním adventním setkání s lektorkami z SOU Liběchov při aranžování vánočních dekorací. Kurz se uskuteční v úterý 28.11. 2017 v Masarykově kulturním domě Mělník od 17:00 do 20:00 hod. Na kurz je nutné se předem přihlásit na adrese lesnerova@mekuc.cz nebo telefonicky na čísle 606613406. Cena kurzu včetně materiálu je 570 Kč.

Adventní koncert ZUŠ Mělník

Základní umělecká škola Mělník Vás zve na Adventní koncert, který se bude konat v neděli 17.12. 2017 od 15:00 do 17:00 hod v divadelním sále Masarykova kulturního domu na Mělníku. Na tradičním předvánočním vystoupení budete moci zhlédnout vystoupení žáků všech uměleckých oborů této školy. Hudební a taneční obor vystoupí na pódiu a výtvarníci vystaví svá díla ve foyer kulturního domu. Tento adventní koncert má navodit správnou vánoční atmosféru, o kterou se žáci postarají svým vánočním programem, koledami, vánočními skladbami a písněmi. Vstupné je zdarma.

