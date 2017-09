V Kralupech se opět představí hvězda jazzové scény

Tentokrát to bude poměrně mladý kralupský podnik The Patro bar, jenž přivítá ve svých prostorách jednu z hvězd české jazzové scény Elenu Sonenshine, která se svou doprovodnou kapelou opět zavítá do Kralup.

Brněnská rodačka Elena Sonenshine, dříve Suchánková, patří k naší jazzové špičce. Elenino působení na poli moderního jazzu se odvíjí od roku 1992, kdy začala vystupovat v pražských jazzových klubech jako hostující zpěvačka s různými trii a kvartety. V roce 1996 založila spolu s kytaristou Mirkem Linkou vlastní kapelu Jocose Jazz v nástrojovém obsazení zmíněná kytara, piano, kontrabas a bicí. Skupina hraje především své vlastní skladby, proložené klasickými standardy v originálních aranžích, a jazzové verze lidových písní.

Elena a její muzikanti pravidelně koncertují na jazzových festivalech v zahraničí a například její sólové album You Go To My Head, které vyšlo v USA, se čtyři týdny drželo v Top 50 amerických jazzových rádií. Elena Sonenshine opakovaně vystoupila v rámci koncertní série Jazz na Hradě, koncertovala v rámci festivalu Pražské jaro či v letech 2007-2009 působila vždy část roku v USA, kde koncertovala mimo jiné s triem pianisty Jamese Dowera. Elena se věnuje též pedagogické činnosti, například na Mezinárodni jazzové dílně v Praze.

Takže všichni, co zavítají tento čtvrtek 14. září do The Patro baru, prožijí od 20 hodin určitě zajímavý večer.

mar