Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo

Již poslední letošní projekce v mělnickém Letním kině na Aušperku bude patřit dalšímu dílu o největší smolařce v dějinách. Snímek „Dítě Bridget Jonesové“ byl natočen v loňském roce a diváci se opět setkají s jejími lapáliemi.

Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to rýmuje s faktem, že je stále bez chlapa? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební festival a v jeho průběhu se vyspí s pohledným cizincem. A když se záhy na jedné společenské akci na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska nerezaví, byť před pár lety definitivně skončila, je „štěstí“ hotovo. Protože jí s rozluštěním zapeklitého rébusu nepomůže ani lehce cynická gynekoložka, ocitne se Bridget ve velmi nezáviděníhodné situaci. Jak seriózní právník Mark Darcy, tak úspěšný provozovatel internetové seznamky Jack Quant se sice k situaci postaví jako praví chlapi, odhodlaní s Bridget a jejím potomkem vytvořit spořádanou rodinu, to ovšem netuší, že jejich šance na otcovství je přesně padesátiprocentní. Jak se blíží termín porodu, Bridget cítí, že bude muset s pravdou ven a hlavně že si bude muset vybrat, komu bude její dítě říkat „tatínku“. Normální člověk by poslal oba dva na testy otcovství. Jenže Bridget Jonesová není normální, ale výjimečná.

V letošním roce počasí bohužel projekci na Aušperku vůbec nepřálo a tak pořadatelé byli nuceni řadu promítání zrušit. Věřme proto, že tento čtvrtek 31. srpna po setmění budou konečně nebesa nakloněna a diváci tak stráví krásný poslední srpnový večer.

mar