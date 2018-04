„Tuhle také složil Dylan?“

Swingový večer, jenž proběhne ve středu 2. května od 19.30 tentokrát připomene jednu nejvýznamnějších světových hudebních postav. Bob Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman, je americký písničkář, hudebník a výtvarník, který už více než půl století ovlivňuje populární hudbu a kulturu na celém světě. Sice největší část jeho tvorby pochází ze šedesátých let minulého století, ale jeho muzika ovlivňuje a zejména má stále říct i v současné době. Bob Dylan začínal jako folkový hudebník. Od tohoto proudu se ale oddělil už v roce 1965, kdy do svého šestiminutového singlu s názvem Like a Rolling Stone zapojil elektrické hudební nástroje. Jeho písně se písně se vzpíraly všem konvencím a měly obrovský dopad na rodící se moderní hudbu a kulturu. Za půl století své kariéry experimentoval nejen s folkem, ale také s bluesem, gospelem, rock’n’rollem, jazzem a swingem. Za dobu svého hudebního působení si vysloužil celou řadu cen Grammy, Zlatého glóbu či Oskara. V roce 2008 dokonce od poroty Pulitzerovy ceny získal zvláštní ocenění za výrazný přínos populární hudbě a americké kultuře. A v roce 2012 pak od amerického prezidenta Baracka Obamy obdržel Prezidentskou medaili svobody, což je nejvyšší civilní vyznamenání, jaké se ve Spojených státech udílí.

V hudební sále mělnického Masarykova kulturního domu zazní jeho písně v podání skvělého holandského kytaristy a zpěváka Dicka Overdevesta. Postupně se k němu připojí i další hudebníci. A tak zde zazní jak starší, tak i novější Dylanovy songy v podání dalšího skvělého kytaristy Petra Samšuka a jeho dcery Jany, která usedne za bicí. Vše doprovodí kapela Sam’s Band. V tomto složení si posluchači poslechnou převážně české cover verze Dylanových písní. A určitě během tohoto prvního květnového večera si možná řeknou: „Tu taky složil Dylan?”

mar