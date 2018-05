Trhy v Mělníku se obarví do růžové nálady

Mělnické farmářské trhy, které každé sobotní dopoledne zaplní náměstí Míru v centru města se tentokrát obléknou do růžového. V sobotu 19. května zde budou místní vinaři nabízet svůj sortiment růžových vín.

Co jsou to růžová vína? Mnozí si myslí, že vzniká slití červeného s bílým. Avšak to je naprostý omyl! Růžové víno, neboli rosé, se vyrábí z odrůd modrých hroznů nejčastěji metodou krátkého naležení rozemletých hroznů (rmutu). Ten se nechává naležet zpravidla jen 4 až 6 hodin, aby se ze slupek uvolnilo pouze málo červeného barviva. Pak se mošt od slupek oddělí a dále je s ním nakládáno stejně jako při výrobě bílého vína. Takový výrobní postup propůjčuje růžovým vínům jejich tolik žádanou mladou svěžest, proto se vyrábí z aktuálního či předešlého ročníku. Dalším omylem je představa, že se jedná o módní záležitost. Avšak, „již staří Řekové…“ první zmínky pochází totiž již od Hippokrata, tedy zhruba z roku 400 př.n.l. Otec medicíny nabádal své pacienty ke konzumaci svěžího a lahodného nápoje světle červené barvy. Rozmach světle červených a narůžovělých vín je možno klást do středověku, kdy se zejména na francouzských vinicích vysazovaly společně odrůdy Pinot Noir a Pinot Gris, které daly za vznik vínům světlejší barvy. Tento trend přetrvával až do 17. století. Výroba vín zabarvených do růžova probíhala v českých zemích již v 16. století. Nejčastěji se kromě odrůd pro bílá vína vysazovaly modré odrůdy Pinot Noir a později také Frankovka či Modrý Portugal.

A když bude růžové víno, tak i celé náměstí. Stánky proto budou ozdobené touto barvou a i prodejci budou s nimi ladit. Takže návštěvníci, jenž zavítají v dopoledních hodinách se dostanou přímo do růžové nálady a mohou i k ní přispět když si třeba vezmou také něco růžového…

mar