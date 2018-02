Trabantem Hedvábnou stezkou

Mnozí z nás si ještě vybavují ona rachotící a čadící vozítka na našich silnicích. Různými přezdívkami jako „rozzuřený vysavač“ či „pomsta za Sudety“ jsme častovali ona autíčka značky Trabant. Avšak je s podivem co vše dokázala. Naši sousedé z bývalého NDR s nimi dokázali dojet i k břehům Černého moře.

Novinář, režisér a spisovatel Dan Přibáň se právě tímto nechal inspirovat a tímto autíčkem podnikl expedice ve čtyřech kontinentech. Ta první vedla do Střední Asie historickou Hedvábnou stezkou. V roce 2009 vyráží do Afriky. Původně měl po stopách legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda jet land-roverem, na který by mu dali sponzoři. Avšak, nakonec usoudil, že by mu dali akorát tak na trabanta, tak to s ním zkusil. A dojel.

V říjnu roku 2012 vyráží na další expedici, tentokrát do Jižní Ameriky. Mezinárodní výprava složená z pěti Čechů, dvou Poláků a jednoho Slováka dokázala tak něco, o čem okolí tvrdilo, že je nemožné. Ve dvou trabantech, maličkém polském „maluchu“ a na Jawě 250, projela Jižní Ameriku od Guyany až po nejjižnější místo tohoto kontinentu dosažitelné autem, radarovou stanici Moat. „D – See more at“. O tři roky později následovala cesta napříč Austrálií, jihovýchodní Asií a Tichomořím, .

Na základě prožitků četných dobrodružství vznikl i dokumentární pořad a samozřejmě celá série cestopisným přednášek. A právě jedna z nich se uskuteční i v mělnickém Masarykově kulturním domě v pondělí 5. února od 18 hodin. V ní se vrátí na samý počátek k oné první výpravě onou pověstnou Hedvábnou stezkou. Tahle výprava byla skokem do neznáma. Bez zkušeností a bez vybavení po stopách karavan Hedvábné stezky – od Íránu bez kapky benzínu, skrz zvrácenou diktaturu v Turkmenistánu, napříč Uzbekistánem, kde na jedné straně září perly Hedvábné stezky a na druhé uprostřed pustiny stojí stále funkční gulag, napříč Kazachstánem, kde neleží píď asfaltu do Ruska prolezlého korupcí. Vedro atakující 60 stupňů nad nulou a strašlivé cesty, jaké nenajdeme ani v Africe.

A také další odpovědi na otázky. Jak to celé začalo? A proč je trabant žlutý? Jak cestovatelé vůbec netušili, která bije, a nebyli si jistí, jestli dojedou alespoň do Istanbulu?

Přijďte na vyprávění o té vůbec první cestě po Hedvábné stezce doplněné o příběhy, které členové výpravy se báli vyprávět. Samozřejmě nebudou chybět ani unikátní fotografie a filmové záběry z cesty, která ukázala, že to skutečně jde si splnit své sny….

mar