Swingový večer s muzikantskou legendou

Druhé letošní hudební setkání tohoto pravidelného cyklu bude patřit dalšímu skvělému hudebníkovi. Zahraje zde Jiří Šlupka Svěrák s Volným sdružením muzikantů, jenž v tomto případě to bude tvořit ještě kontrabasista Pavel Hradil a za bicími usedne Vráťa Plachetka. S kapelou Nejenblues je častým hostem v pražských jazzových a bluesových klubech. Svým pěveckým cítěním zapadá stylově do projevu rhythm and bluesových zpěváků, ale zpíval i se skupinou C&K Vocal. Je pravidelným hostem na vystoupeních Pavla Sedláčka a občas hraje a zpívá s Ivanem Hlasem. Kromě koncertování se věnuje i pedagogické činnosti na pražské konzervatoři VOŠ Jaroslava Ježka a také na pražské DAMU. Věnuje se i autorské tvorbě.

Tato parta vynikajících muzikantů představí skladby ve stylu rhythm and blues, blues a rock and roll první středu v měsíci, jak se již stalo dlouholetou tradicí těchto setkání, 7. února od 19.30 v mělnickém Masarykově kulturním domě.

mar