O Swingovém večeru tentokrát zazní dixieland

Již letos podruhé zavítá do hudebního sálu mělnického Masarykova kulturního domu nestor českého dixielandu trombonista Václav Fiala se svým hudebním tělesem. Představí na letošním posledním Swingovém večeru tradičně první středu v měsíci 6. prosince.

Kapelu The Dixieland Messengers Praha založil koncem roku 1998 Václav Fiala s úmyslem navázat na koncepci interpretace jazzu a blues z klasického neworleánského období 20. až 40. let minulého století s původními prvky afroamerického folkloru a při dodržení obvyklé instrumentace jako je trubka, klarinet, trombon, piano, basa, bendžo a bicí. Zřejmě se jedná o pravděpodobně nejmladší dixielandovou skupinu v naší republice, avšak někteří z hudebníků naopak patří k těm vůbec nejstarším dosud aktivním jazzovým muzikantům. Mnozí totiž na české jazzové scéně působí již od konce padesátých let. A ti se v této sestavě setkávají se dvěma generacemi mladších dixielandových muzikantů což je prospěšné pro obě strany. Vznikla tím sestava oplývající nejen zkušeností a jistotou, ale i energií a velkém entuziasmem a tím si všude na svých produkcích doma i v zahraničí získávají uznání a sympatie posluchačů.

The Dixieland Messengers Praha má stálé angažmá v předním pražském jazzovém klubu Reduta a Jazz Dock Praha. A úspěšně se kapela účastní na mezinárodních jazzových festivalech, jako například Dixieland Festival Dresden, Dixieland Fesztival Salgotarjan a řady dalších.

Co k tomu ještě dodat. Bude to takový malý hudební dárek pod stromeček a zejména odreagování od předvánočního shonu….

