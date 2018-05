Studenti z Mělníku postavili Národní knihovnu ČR z vlnité lepenky

Studenti Střední průmyslové školy stavební Mělník postavili do 12. ročníku celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky návrh Národní knihovny ČR. O postup do finále usiluje celkem 32 modelů, ale postoupit může pouze 6 nejlepších. Zda postoupí mezi 6 finalistů, rozhodne odborná porota do 28. května 2018. Finále se uskuteční 13. června v Zrcadlové kapli Klementina, v sídle Národní knihovny České republiky, kde budou finalisté soutěžit o ceny v hodnotě 42 000 Kč. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM a Národní knihovnou České republiky.

Ing. Andrea Čeřovská