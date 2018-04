Středočeský kraj byl oceněn za největší aktivitu v opravě silnic

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) dnes převzala jménem Středočeského kraje ocenění nadace pojišťovny Generali a projektu Výmoly.cz za vítězství v anketě o Nejaktivnější kraj roku. Cílem projektu Výmoly.cz není kritizovat práci silničářů, ale pomocí efektivního komunikačního kanálu spojovat motoristy a správce silnic.

Projekt Výmoly.cz pomáhá celoročně a mezinárodně monitorovat aktuální stav silnic. Podporuje komunikaci mezi řidiči a silničáři. „Výsledkem je spolupráce, která pomáhá situaci měnit. Velké části výtluků, které byly na portál Výmoly.cz motoristy nahlášeny, se správci silnic věnují. Opravenost nově nahlášených výtluků se za loňský rok blížila 40 %. Za celé období fungování projektu je opravena k dnešnímu dni téměř polovina všech nahlášených výtluků,“ komentuje opravy Petr Čaník z Výmoly.cz. Konkrétně u Středočeského kraje, který byl dnes vyhlášen jako Nejaktivnější kraj roku, bylo opraveno 313 ze 738 výtluků, což odpovídá 42 procentům. V porovnání s ostatními kraji jde o nejvyšší čísla výtluků i oprav, protože střední Čechy mají nejhustší a nejdelší síť silnic. Jen silnic druhé a třetí třídy je 8625,2 kilometrů.

Prostředky přidělené Krajským úřadem na výstavbu a opravy silnic pro rok 2017 činily celkem více než 1,6 miliardy korun. Z toho na zimní a letní údržbu šla celkem 1 miliarda korun. „Nevyhovující stav silnic, který ohrožuje zdraví a bezpečnost řidičů, není Středočeskému kraji rozhodně lhostejný, proto zlepšení stávajícího stavu věnujeme velkou energii i nemalé finanční prostředky,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Středočeský kraj loni opravil 180 kilometrů silnic. Na odstranění všech problémů na silnicích by ale Středočeský kraj potřeboval celkem 15 mld. na silnice II. tříd a 30 mld. na silnice III. tříd. „Uvědomujeme si samozřejmě, že je to požadavek na deset a více let, protože i kdybychom takové prostředky měli okamžitě k dispozici, nemůžeme uzavřít celý kraj a i stavební kapacity bychom nesehnali,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Projekt Výmoly.cz je jednou z efektivních možností, která v konečném důsledku pomáhá jak motoristům, tak i správcům silnic. „Jsme rádi, že projekt Výmoly.cz je řadou správců silnic vnímánpozitivně. Za 8 let fungování projektu jsme je přesvědčili, že projekt si klade za cíl konstruktivní zapojení řidičů do sledování stavu silnic a upozorňování na ty silnice, které je trápí nejvíce,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

Nahlášené a opravené výmoly za rok 2017