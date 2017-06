Středočeská výprava se chystá na VIII. letní olympiádu dětí a mládeže

Mladí středočeští sportovci se chystají na cestu do Brna. Od soboty 24. června do středy 28. června se na tamních stadionech uskuteční Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017. Středočeský kraj bude reprezentovat téměř 300 sportovců. Krajská výprava bude obhajovat prvenství v celkovém součtu medailí.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky je vrcholná republiková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Letos budou soutěžit sportovci z ročníků 1999 až 2008. Čeká na ně 22 disciplín a jedna doprovodná umělecká soutěž. „Středočeské výpravy patří k nejlepším už dlouhá léta. Mnoho našich mladých sportovců se později začalo sportovní kariéře věnovat profesionálně, třeba Martin Fuksa, kanoista. Jsem ráda, že střední Čechy jsou kolébkou mladých nadějných lidí,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a dodala, že přeje krajské výpravě hodně úspěchů: „Hrajte fair play, ale soupeřům nic nedarujte.“

Pořadatelem letošní letní olympiády pro děti je Jihomoravský kraj. Celkem se letošního klání účastní 4500 sportovců. Středočeskou výpravu tvoří 330 lidí, z toho 273 sportovců a 57 členů doprovodu. Letní hry se konají každé dva roky. V roce 2015 získal středočeský tým 50 medailí. 19 jich bylo zlatých, stejný počet získali závodníci stříbrných ocenění a ve 12 disciplínách skončili sportovci z našeho kraje na bronzovém místě. „Mezi favority patří středočeská výprava už několik let po sobě. Daří se nám v plavání, atletice a cyklistice. Výborné výsledky máme také ve sportovní střelbě nebo v tenisu. Svědčí to o kvalitní přípravě, kterou mládeži poskytují středočeské základní i střední školy a sportovní kluby,“ pochválil práci s mladými sportovci krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Jan Skopeček (ODS).

Hry mládeže navozují svým charakterem atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci tak nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniál, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. Vlajkonoškou středočeské výpravy bude letos Eliška Klučinová, reprezentantka v atletickém víceboji, účastnice Olympijských her v Londýně v roce 2012. Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2017 potrvají od soboty 24. června do středy 28. června.