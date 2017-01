Stavební úpravy v Mělníku budou pokračovat u železničního přejezdu

Letitý neuralgický bod mělnické dopravy, křižovatka Kokořínské a Nádražní ulice u nejfrekventovanějšího železničního přejezdu ve městě, by měl ještě letos doznat zásadní změny k lepšímu. Stavební úpravy by podle záměru mělnické radnice měly v následujícím roce pokračovat rekonstrukcí nedalekého mostu přes Pšovku.

První změnou, která by měla ulehčit život řidičům projíždějícím Mělníkem směrem na Mšeno, by mělo být zúžení přejezdu, s nímž již vyjádřila souhlas Správa železniční dopravní cesty. „Vlečky do cukrovaru a k zemědělskému zásobování půjdou úplně pryč,“ řekl místostarosta Mělníka Milan Schweigstill. Město k úpravám využije všechny pozemky, které zde mělo k dispozici, část pozemků také vykoupilo od Českých drah.

Zrušení obou nepoužívaných kolejí umožní posunout výstražná signalizační zařízení k hlavním kolejím tratě. „Vznikne tam prostor a jak po Kokořínské, tak po Nádražní budou dostatečné odbočovací pruhy do směru po hlavní silnici,“ uvedl Schweigstill. Pokud se radnici její záměr vyplní, mohli by mnozí řidiči ušetřit čas, který nyní tráví únavným čekáním na odbočení v době, kdy po trati přejíždějí vlaky.

„Projekčně je to připravené, v současném okamžiku už probíhá stavební řízení, takže očekáváme, že se to postaví v letošním roce,“ konstatoval Schweigstill. Město ve stavebních úpravách hodlá v příštím roce pokračovat opravou nedalekého mostu přes Pšovku.

S Českými drahami i Správou železniční dopravní cesty mělnická radnice jedná také o úpravách okolí nádraží a prostoru směrem ke Chloumecké ulici. Uvažuje se zde například o novém parkovišti. Místostarosta však připustil, že jednání jsou složitá. „Dráhy se nerady vzdávají svých pozemků,“ posteskl si Schweigstill.

