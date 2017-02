Do Staré Mydlárny zamíří další originální kapela

Po čtyřech letech do mělnického klubu zavítá kapela, která je jedinou hudební formací v republice hrající originální jump – blues padesátých let. Skupinu St. JOHNNY BLUE BAND založil před dvanácti lety její současný lídr kytarista a zpěvák Jan „St. Johnny“ Stehlík inspirován svými cestami po USA. Jeho syrový pěvecký projev, stylová hra na kytaru a záliba ve starých aparátech jsou zárukou autentického bluesového zvuku této kapely. Repertoár obsahuje jak vlastní tvorbu, tak i osvědčené bluesové standardy z arsenálu černošských bluesmenů z delty Mississippi třicátých let minulého století. Skupina sehrála i roli předskokana bluesových legend Charlieho Musellwhitea, Lurrieho Bella, Paula Lamba, Any Popovic a řady dalších. Jan Stehlík rovněž doprovázel amerického zpěváka a kytaristu Brenta Moyera na jeho Evropských turné. Kapela vystupuje po klubech i různých festivalech po celé naší vlasti a zavítala i do Rakouska, Německa, Polska, Srbska, Maďarska a na Slovensko.

A tak v pátek 24. února zde zazní autentická muzika, která zněla již více jak před půlstoletím avšak přesto je stále mladá a zejména skvělá.

PhDr. Bedřich Marjanko