Na sportování v hale si zatím studenti i oddíly musí počkat

Se zahájením provozu v nové mělnické hale se čeká na opravu topení i vyřešení potřebných administrativních povolení. Veřejnost do haly ovšem ani poté mít přístup nebude.

Slavnostní zahájení provozu v nové sportovní hale na Gymnáziu Jana Palacha Mělník se sice odehrálo již před týdnem, gymnazisté si na hodiny tělocviku v nových prostorách přesto zatím musí nechat zajít chuť. „Provoz jsme chtěli zahájit bezprostředně po slavnostním otevření, objevily se ale technické problémy,“ řekla ředitelka gymnázia Ilona Němcová.

V právě dokončené hale totiž v důsledku panujících mrazů zamrzlo tepelné čerpadlo. „Tento týden by se to mělo začít řešit,“ uvedla ředitelka. „Jakmile to bude opravené a v hale se zase začne topit, tělocvik zahájíme,“ prohlásila.

Ještě déle si na tréninky a zápasy v nové hale počkají mělnické sportovní oddíly. „Čekáme na to, až nám kraj předá stavbu do našeho užívání. Jakmile to bude hotové, tak sem můžou začít chodit,“ vysvětlila Němcová. Například oddíl házené tak musel víkendový turnaj, jímž chtěl své aktivity v hale zahájit, přesunout do mělnické nafukovací haly. Futsalisté dokonce avizovali, že celou letošní sezonu dohrají v Neratovicích.

Občané Mělníka, kteří nejsou registrováni v žádném sportovním klubu, si chuť na sportování v nové mělnické hale musí nechat zajít úplně. Vedení gymnázia o tom, že by jim umožnilo vstup do haly, zatím ani neuvažuje. „Není v našich silách to nějakým způsobem organizovat. Musím říci, že rozvrh sportovních oddílů je tady tak napjatý, že tady už nemáme volno,“ dodala ředitelka.

red