Smaragdový prsten rodiny Rockefellerů jde do dražby

Cena za karát může překonat dosavadní rekord

Svět šperků a drahých kamenů s velkou pravděpodobností čeká nový světový rekord. Prsten s výjimečným 18karátovým smaragdem, který je známý jako Rockefellerův smaragd, má ambice přepsat historicky nejvyšší vydraženou cenu za jeden karát. Podle aukční společnosti Christie’s, která ho bude v úterý dražit v New Yorku, by se mohl prodat za 4 až 6 milionů dolarů. Aby překonal dosavadní rekord 280 000 dolarů za karát, vydražená cena musí přesáhnout 5 milionů dolarů, tedy zhruba 117 milionů korun.

Velký a zároveň dokonale čistý smaragd je naprostou raritou

Rockefellerův smaragd je výjimečný díky kombinaci dokonalého brusu, sytě zelené barvy, velikosti a čistoty. Podle gemologů pochází z naleziště v Kolumbii, která dodává na světové trhy ty nejhodnotnější smaragdy. „Některé smaragdy obsahují různé inkluze, mikroskopické dutinky a praskliny, které nemusí být vždy pouhým okem viditelné. Těm, které mají inkluzí více, se někdy říká zelený led. Velkých čistých smaragdů je opravdu velmi málo. Proto má Rockefellerův smaragd tak vysokou hodnotu,“ uvádí Ivo Weber, odborník na drahé kameny a ředitel výroby ALO diamonds a dodává: „Nejhodnotnější a nejhezčí smaragdy pocházejí z Kolumbie a právě ty používáme i my v ALO diamonds. Nejčastěji je zasazujeme do investičních šperků. Kameny špičkové kvality o váze nad 1 karát se zhodnotily za posledních pět let zhruba o 160 %, což přispívá k jejich atraktivitě.“

Rockefellerův smaragd byl původně součástí brože

Vzácný smaragd koupil v roce 1930 John D. Rockefeller Junior jako součást brože pro svoji manželku. Po její smrti byly kameny z brože rozděleny mezi jejich děti. 18karátový smaragd dostal David Rockefeller, který ho nechal zasadit do platinového prstenu osazeného menšími diamanty.

Smaragdová brož Elizabeth Taylorové

Historicky nejdražším vydraženým smaragdovým šperkem je brož Elizabeth Taylorové s 23karátovým smaragdem, která byla prodána koncem roku 2011 za rekordních 6,6 milionu dolarů (tehdy zhruba 128 milionů korun). Brož doposud drží i rekord v ceně za jeden karát (280 000 dolarů, tehdy 5,4 milionu korun). Světově nejdražším vydraženým klenotem je jednoduchý investiční prsten s 60karátovým růžovým diamantem Pink Star. Nový majitel ho letos v dubnu vydražil v přepočtu za 1,8 miliardy korun.

