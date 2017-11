Slánské jazzové dny vstupují již do své šesté dekády

Již 51. ročník tohoto hudební svátku se uskuteční 17. až 19. listopadu ve Slaném. Opět se uskuteční za poslední roky osvědčený formát dvou hlavních večerů v Městském centru GRAND doplněný o vystoupení v předsálí a obohacený nočním jam sessions. A opět nebude chybět odpolední komorní koncerty v kapli místního Vlastivědného muzea.

Na pátečním večeru svou novou desku představí kapela Jazz Efterrätt, jenž v příštím roce oslaví dvacet let svého trvání. Jazz Efterrätt hrál nejprve v pražských barech, jeho repertoárem byly jazzové standardy, hrané převážně ve funky rytmu. Ostrý pulzující rytmus, to bylo to, co kapelu vždy bavilo a charakterizovalo. Během následujících let se kapela postupně dostala do programů pražských jazzových klubů. Kromě vystupování na jazzových festivalech jako například plzeňský Jazz na ulici či Jazzový festival v Ústí nad Labem, podnikala koncertní tour po Čechách a na Moravě. Zahraniční scénu zastoupí významná osobnost slovenské jazzové scény Peter Lipa a ani letos nebudou chybět hammondovy varhany v podání Jakuba Zomera a jeho devítičlenného projektu Ray Charles Tribute Orchestra. A v přísálí bude hrát kapela Q session.

Sobotní odpoledne v kapli návštěvníky svým zpěvem potěší Dorota Barová za doprovodu kytary Josefa Ostřanského, kteří vystupují pod názvem Kuzmich Orchestra. Jejich skladby oscilují mezi intimní křehkostí umocňovanou výjimečným zpěvem a elektroakustickým neofolkem, v němž se prolíná akustická kytara s vrstvením vokálů a ostřejší bigbítovou polohou, které dominují kytarové a baskytarové riffy s minimalisticky pojatými bicími… Vynikající muzikálnost moderního strunného kvartetu skloubená se strhující energií punkové kapely provází česko-turecko-rakouskou kapelu Metamorphosis již od jejího debutu v roce 1996, po kterém kapela velmi rychle nalezla cestu na pódia celé Evropy. Tento strunný kvartet v novém stylu, který využívá akustické a elektrické nástroje, dosud neslyšeným způsobem kombinuje vlivy soudobé vážné hudby, punk rocku, popu a etnické hudby tak zahájí sobotní program na hlavním podiu. Posléze jej vystřídá klasika, jazz, crossover, ethno, minimalismus, elektronika, filmová a divadelní hudba, soudobá hudba, improvizace a původní tvorba v podání seskupení Clarinet Factory. A samozřejmě nesmí chybět big band… Bigband sv. Blažeje hraje současný jazz, klasicky perfektní, moderní a přitom příjemně melodický. A navíc má jednu výhodu: dohlíží na něj přece svatý Blažej, patron všech hráčů na dechové nástroje! A na slánské festivalové podium se vrací po několika letech. O hudební produkci v přísálí se postará kapela nesoucí název Noční optika.

Na závěr festivalu, v neděli od 14.30 v muzejní kapli, se uskuteční koncert charismatické zpěvačky Ireny Budweiserové, kterou hudebním posluchačům rovněž není třeba blíže představovat.

O noční jam sessions se v pátek postará skupina The Blues Rousers, a v sobotu to bude maďarská skupina Mayberian Sanskülotts, a hudební formace The Drain.

mar