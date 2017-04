Školáci si prohlédli čističku

Ve středu 22. 3. 2017 v rámci Světového dne vody navštívili žáci 4. A a 4. B ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník čističku vody v Mlazicích a vodárnu v Mělnické Vrutici. Dozvěděli jsme, jak se čistí voda pomocí živých organismů. Viděli jsme nádrže, ve kterých plavaly různé splašky. Zdálo se nám, že v čističce to hodně páchlo. V Mělnické Vrutici jsme viděli vrt hluboký 30 – 80 m. Z Mělnické Vrutice teče voda až do Kladna. Je to přibližně 67 km vzdušnou čarou. Při exkurzi nám počasí nepřálo, celý den drobně pršelo a byla nám zima. Děkujeme touto cestou pracovníkům vodárny, kteří byli ochotni nás nechat v budově se usušit a zahřát. Exkurze byla zajímavá a moc se nám líbila.

Žáci 4. A ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník