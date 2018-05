„Skleněný strop“ se po své premiéře představí i ve Vltavě

Pražské Divadlo Ungelt je komorní scénou pro necelou stovku diváků. Zaměřuje se na hry pro dvě až čtyři postavy, nabízející výjimečné příležitosti výjimečným hercům. Za léta své existence si divadlo vydobylo nezaměnitelné místo na mapě divadelní Prahy. V květnu uvedlo českou premiéru jednoho z nejhranějších britských dramatiků Sira Davida Hareho „Skleněný strop“. Jeho umělecký životopis je skutečně úctyhodný. Velká část jeho her vznikla přímo na objednávku pro londýnské Národní divadlo. Dále má za sebou celou řadu filmových scénářů a jeho adaptace slavných Cunninghamových „Hodin“ byla nominována na Oskara za nejlepší scénář v něm Nicol Kidman jej získala za nejlepší ženský výkon. Kromě toho sám již od 70. let úspěšně režíruje ve filmu a v televizi a nezanedbatelná je jeho kariéra režiséra divadelního. Právě před dvaceti lety jej Alžběta II. povýšila do šlechtického stavu.

David Hare se ve svých hrách také často vyjadřuje ke stavu věcí veřejných, napsal hry o problémech anglikánské církve, justice či dokonce privatizace britských železnic. Ve svých hrách spojuje témata veřejná a soukromá jako je i výše uvedená inscenace „Skleněný strop“. Tato hra zobrazuje fascinující setkání dvou silných osobností, které se nedokáží přestat milovat, ačkoli je vše proti. Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu, dva protikladné názory a jeden společný pocit viny, kterého se nejde zbavit.

Krátce po své české premiéře bude uvedena i v kralupském kulturním domě Vltava v úterý 22. května od 19 hodin. V hlavních rolích se představí umělci, které mnozí dobře znají z televizních obrazovek i filmového plátna, Tatiana Vilhelmová a Jiří Langmajer, dále hraje Vladimír Pokorný v alternaci s Vincentem Navrátilem.

