Silvestr jak se patří

I letos v mělnickém Domě dětí a mládeže proběhnou bujaré oslavy Silvestra. Ale rodiče se nemusejí bát. Bude to totiž jenom „jako“. Páteční noc 29. prosince bude totiž patřit zábavné dětské party pod příznačným názvem „Silvestr na oko“. Avšak jako na každé správné oslavě nebude chybět chutné občerstvení, soutěže, samozřejmě přípitek i s překvapením. A nakonec si všichni zalezou do spacáku s pocitem skvěle prožitého večera. Skutečného Silvestra mohou pak rovněž oslavit. A to na ledě. V neděli 31. prosince se na Zimním stadionu uskuteční od 10. hodiny Silvestrovský karneval na ledě.

Na závěr dojde k vyhlášení nejoriginálnější masky a všichni si společně připijí na zdárný nový rok 2018.

