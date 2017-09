Co si užít o víkendu?

Týden utekl a máme před sebou víkend. Opět se nám nabízí řada možností jak využít chvíle volna. Můžeme si zasportovat, zhlédnout výstavu, poslechnout hudbu či pochutnat si na dobrém jídle a pití.

POSTŘIŽÍN

Guláš Fest 2017

Po loňském úspěšném vaření se pořadatelé rozhodli tuto zajímavou akci opět zopakovat. A tak v sobotu 9. září o 10. hodině na místním fotbalovém hřišti vypukne kulinářské klání o ten nejchutnější a nejoriginálnější gulášek. Fantazii se meze nekladou, může to být guláš klasický z masa, ale také třeba vegetariánský, houbový, středomořský, slaný, ostrý či třeba i sladký. Tým kuchařů bude minimálně dvoučlenný s vlastním kuchařským náčiním a surovinami. Časový limit jsou tři hodiny, pak nastane hodnocení nezávislou odbornou porotou a samozřejmě degustace. Oproti loňsku pořadatelé zjednodušili podmínky soutěže a to tím, že navýšili počet kilogramů suroviny aby se při degustacích dostalo na každého. Avšak to není zdaleka vše. Ruku v ruce s vařením guláše jde i další soutěž. A tou je „Postřižínská buchta“. Zde si zasoutěží především ta něžná polovička lidstva, ale není to podmínkou. Prostě ti, kterým se nebude chtít vařit guláš, upečou něco sladkého. Buchtu, koláč či jiný zákusek v počtu minimálně 40 kousků donesou na hřiště, kde rovněž dojde k ohodnocení. K dobré pohodě přispěje i živá hudba v provedení kapel „THE CELL“ a „Broky Františka Kanečka“!. Jistě to tak bude skvělý zářijový den plný pohody.

MÁSLOVICE

Posvícenské vinobraní

Příznivci dobré zábavy si v sobotu 9. září opravdu přijdou na své. Čeká je totiž velmi bohatý program složený z nejrůznějších soutěží, atrakcí a kulturních akcí. Konat se bude soutěž jedlíků posvícenských koláčů a hroznů vína či běh s máslem. K vidění bude stloukání másla, korková dílna na špunty a drátenická dílna. Letošní hudební lahůdkou bude od 14 hodin vystoupení další muzikantské legendy. A tou je Luboš Pospíšil + 5P! Dále se představí Máslovické drnkačky a Bakchus se svými tanečnicemi. A že je to vinobraní, tak bude bohatý výběr dobrých vín, burčáku i medoviny. Pro děti jsou připraveny atrakce a divadelní představení v podání souboru Divadla Na Větvi. Od 19 hodin začne taneční zábava a na návsi proběhne od 22 hodin noční diskotéka s DJ Zagashi.

LÍBEZNICE

Líbeznické posvícení

Tradiční Líbeznické posvícení se uskuteční již tuto sobotu 9. září od 13 hodin. Kromě spousta dobrot, nejrůznější atrakcí a stánků s pestrou nabídkou je pro všechny připraven bohatý kulturní program. Na pódiu se vystřídá celá řada účinkujících. Bude to herečka a zpěvačka Olga Lounová, dále muzikálové skladby jistě přiblíží Monika Absolonová, se skupinou Spirituál kvintet si mnozí zazpívají a rozpálí to kapela Abraxas.

KROPÁČOVA VRUTICE

Za historickými traktory

Areál zdejší firmy N&N KOŠÁTKY s.r.o se zaplní historickými traktory a dalšími zemědělskými stroji. Již podeváté se zde v sobotu 9. září od 9 do 17 hodin uskuteční výstava strojů, které sloužily zemědělcům a pomáhaly tak v jejich náročné práci. K vidění bude přes 280 exponátů. Z toho více než 100 historických traktorů a 150 zemědělských strojů. Dále celá řada stabilních motorů, automobilů, motorek a dalšího zemědělského nářadí. Chybět samozřejmě nebude ani bohatý doprovodný program. V půl dvanácté a ve 14.30 se uskuteční mezi obcemi Kropáčova Vrutice a Střížovicemi spanilá jízda majitelů historických traktorů, a držitelé řidičského oprávnění si budou moci vyzkoušet jejich jízdní vlastnosti. Pamatováno je i na nejmladší návštěvníky pro něž připravena řada soutěží a budou si moci i zakoupit nějaké to autíčko. A pro všechny bude k dispozici i různé občerstvení.

VLINĚVES

Kostelem zazní hudba

V rámci Dnů evropského dědictví bude zpřístupněna v neděli 10. září mezi 10. a 15. hodinou dominanta obce místní kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Zájemce o jeho historii a s vybavením interiéru seznámí komentované prohlídky s Mgr. Zdeňkem Bažantem. Gospely a spirituály zde zazní ve 13 hodin v podání pěveckého dua T´N´T, které tvoří Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček. A ve 14.30 se rozezvučí kostelní varhany za něž usedne Vladimír Hradec a doprovodí tak pěvecké vystoupení Jany Grossové.

LIBČICE NA VLTAVOU

Memoriál Jiřího Pospíšila

Sbor dobrovolných hasičů Libčice II – Letky pořádá XXIV. ročník „Memoriálu Jiřího Pospíšila“. Tato již tradiční soutěž v požárním sportu proběhne v sobotu 9. září na náplavce u libčického přívozu. Od 10 hodin, zde oddíly hasičských sborů předvedou svojí zdatnost a připravenost k záchraně materiálních hodnot a samozřejmě i lidského života. Pro nejmladší návštěvníky je připraven dětský koutek a pro všechny bohaté občerstvení.

MĚLNÍK

Charitativní den shybů

Mělník bude tuto sobotu 9. září patřit shybům na hrazdě. Sportovní tým Workout Mělník, z. s. totiž na workoutovém hřišti v areálu Centra prevence kriminality od 10 o 16 hodin opět pořádá akci pod názvem WORLD PULL-UP DAY 2017. Jedná se o celosvětový charitativní den shybů. Účastníci se v průběhu šesti hodin pokusí nahrazdách udělat co největší počet shybů, aby tak přispěli do celosvětového počtu shybů pro dobrou věc. Do celé akce se může zapojit každý bez rozdílu věku.

DOLNÍ BEŘKOVICE

Vojenské cvičení ŠTÍT 2017

Tak se nazývala pravidelná cvičení armád Varšavské smlouvy, která se konala většinou v tuto roční dobu. Jednou ze součástí těchto cvičení byl nácvik přechodu vojenské techniky přes řeku, která probíhala právě v místech mezi obcemi Vliněves a Dolními Beřkovicemi.

Nadšenci do vojenské historie z Vliněvsi ve spolupráci s obcí Dolní Beřkovice a firmou Statech si připomenou tyto události srazem vojenských historických vozidel s bohatým doprovodným programem. A tak mezi obcemi Vliněves a Dolní Beřkovice tuto sobotu 9.září opět vyroste vojenský tábor ČSLA v němž si zájemci budou moci od 14 hodin po celé odpoledne prohlédnout výzbroj a výstroj tehdejší armády. Přivítají příjezd kolony vojenských vozidel a shlédnou ukázky vojenského cvičení. Ti odvážnější se budou moci svést v pověstném „bévétéčku“ v originálním terénu. Historii těchto cvičení přiblíží i projekce dobových dokumentů o těchto cvičeních při které se starší ročníky připomenou onu dobu, a pro ty mladší to bude ukázka jak „vojančili“ jejich otcové či již dědové.

K dobré pohodě přispěje večerní vystoupení kapely Mošňáci a chybět nebude ani překvapení na závět. Pro všechny je zajištěno občerstvení a v případě nepříznivého počasí i stan.