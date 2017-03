Šestnáctiletý mladík skočil z mostu v Kladně

Teprve šestnáctiletý mladík chtěl spáchat sebevraždu v neděli večer skokem z mostu v Kladně. Utrpěl těžké poranění a záchranáři ho převezli do pražské nemocnice. Nešťastná událost se stala kolem osmé hodiny večer na Sítenském mostě.

„Mohu potvrdit, že prověřujeme pokus o sebevraždu mladistvého. Více informací ale vzhledem k věku mladíka a s ohledem na rodinu nebudeme poskytovat,“ řekla Novinkám mluvčí policie Michaela Nováková. „Muž utrpěl vážné poranění hlavy. Poté, co mu záchranáři poskytli odborné ošetření včetně připojení na umělou plicní ventilaci na místě události, byl přepraven do motolské nemocnice a předán do péče tamních lékařů,“ doplnila mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Zdroj: ok, jap, Novinky

FOTO: Novinky