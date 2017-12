„Šeherezáda“ se mělnickému publiku představí již potřetí

Soubor mělnického Nového divadla, který v loňském roce oslavil 65 let svého působení, se v posledních letech omladil. A to se projevilo v repertoáru. Kromě klasických her pro dospělé i děti se objevil i muzikál. A to přímo z vlastní dílny. Nejprve to byla zpěvohra na motivy starých pověstí českých „Libushe“, jejíž autorem hudby, textů i scénáře je Radek Šlangal, se setkala velkým úspěchem u diváků. Tato pozitivní reakce autora povzbudila k dalšímu muzikálu. Tak jako v Libushi, i zde se divák může těšit na své nové hrdiny. Nebude chybět Sultán a jeho harém, Džin a jeho lampa ani krásná Šeherezáda.

Premiéra muzikálu „Šeherezáda“ se uskutečnila v lednu minulého roku v Mělníku a posléze jí soubor odehrál na různých divadelních pódiích v rozličných českých městech. Mělničtí divadelníci se s touto hrou zúčastnili řady soutěžních akcí, z nichž si odvezli různá ocenění, včetně těch za hudbu, herecké výkony a nejoblíbenější představení dle diváků.

A nyní se vrací do třetice všeho dobrého opět domů, aby právě v předvánočním čase potěšila obecenstvo svým příběhem z tajemného Orientu. Takže dnes večer 12. prosince se mohou diváci přenést do země kde svítí slunce celý rok, v poušti kvetou kaktusy a vánek si pohrává s pískem..

mar