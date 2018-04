Jak se vyznat v záplavě informací?

„Svět se nesmí brát příliš vážně. Politika tím spíš.“ To jsou slova vedoucího fakt-check projektu Demagog.cz Jana Tvrdoně, jenž má jedinečnou zálibu – sbírání politického bizáru.

Projekt Demagog.cz je nezávislou factcheckingovou platformou, která má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity. Jeho úkolem je poukazování na nepravdivá a manipulativní vyjádření, která křiví veřejný prostor. V rámci analýz projekt hodnotí výhradně faktické výroky/prohlášení politiků, která podrobuje zkoumání. To probíhá dohledáváním primárních zdrojů informací. Za dobu fungování již byly ověřeny tisíce výroků českých politických špiček a snaží se poukazovat na to, jestli a kdy konkrétně čeští politici mluví pravdu, nebo naopak veřejnost klamou. Tento projekt má za sebou již celou řadu ocenění jako například Novinářská cena 2012, cena Google za inovativní občanskou online žurnalistiku či Křišťálová lupa anebo opakovaná umístění v TOP10 v kategoriích projekt roku a veřejně prospěšná služba.

O tom všem a zejména jak čelit nepravdivým či zavádějícím informacím seznámí přednáška Jan Tvrdoně pod názvem „Kritické myšlení“. A to v Kavárně Baťova ve Mšeně v úterý 10. dubna od 18 hodin.