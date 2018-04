Co se bude dít o víkendu?

Opět přinášíme pár informací co v našem regionu bude tento víkend probíhat. Největší akcí jistě bude mělnická Vinná noc o níž se zmiňujeme na jiném místě, ale nebudou chybět různá setkání, výstavy, koncerty či sportovní aktivity. Nechybí ani tip na zajímavý výletní zážitek.

I předpověď počasí je příznivá, takže se nabízí skvělý víkend…

MŠENO

Beseda s pokořitelem velehor

V pátek 20. dubna od 19 hodin se ve zdejší sokolovně koná přednáška horolezce Máry Holečka. Zájemci si tak poslechnou dramatický příběh světového úspěchu českého horolezectví v jihozápadní stěně pakistánské osmitisícovky Gasherbrum I. Kromě poutavého vyprávění bude možno si zakoupit knížku „České himalájské dobrodružství II: Zápisky Marouška blázna“. Samozřejmě i s věnováním a podpisem autora.

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLSLAV

Boleslavský Klíček oslaví Den Země cestou kolem světa

S jakými problémy se potýkají jednotlivé země i kontinenty na naší planetě? Jak a čím můžeme přispět k jejich řešení? To jsou otázky, jenž zazní v areálu Rodinného klubu Klíček ve Staré Boleslavi u příležitosti Dne Země, který se zde oslaví 22. dubna. Po celý den od 10 do17 hodin zde proběhne pestrý program jenž přispěje k poznávání všeho co země nám dává. Na všechny čekají workshopy, enviromentální výukové programy při nichž zájemci budou moci vnímat zahradní prostor všemi smysly. Dozví se rovněž jaké druhy zeleniny, bylin a jedlých plodů se u nás pěstují, a co potřebují, aby dobře rostly. Dále zde budou výtvarné dílny, různé výstavy a chybět nebude ani divadelní představení či hudební produkce. Samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení v podobě domácích produktů.

ODOLENA VODA

O Vodolskou kapku

Komise pro volnočasové aktivity ve spolupráci s městem Odolena Voda pořádají 7. ročník cyklo-turistického dne „O Vodolskou kapku“. Akce se koná v letošním roce o čtrnáct dní dříve nežli loni, a to v sobotu 21. dubna, a sraz účastníků je od 9 hodin u Klubu Aero. Odtud povedou trasy v délce 6, 15 a 25 kilometrů pro pěší turisty a cyklisté se mohou vydat až na 50 kilometrovou cestu. Cíl bude v 18 hodin u místní sportovní haly. Všechny trasy vedou po okolí Odoleny Vody. Na každého účastníka čeká malá odměna za sportovní výkon.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Koncert nabitý klasickým rockem…

Bezstarostná jízda historií rocku, a to od těch „zlatých šedesátých“ až do oněch devadesátých let minulého století. Zazní známé i méně známé „pecky“Beatles, AC/DC, Led Zeppelin, ZZ Top a mnoho dalších klasických kapel. A to vše ve zdejším hostinci U Krkavce v podání skupiny Purple Mania v sobotu 21. dubna od 21 hodin.

VELKÝ ÚJEZD

Maškarní pirátská show

Námořní lupiči a lupičky všech věkových kategorií si dají sraz v místním hostinci tuto sobotu 21. dubna již od 14 hodin. Místní organizace Českého červeného kříže zde uspořádala pravou pirátskou show. Po celé odpoledne až do pozdního večera bude probíhat „drsná“ zábava. Děti mají vstup zdarma, místní se budou moci rozhodnout kolik přispějí a přespolní zaplatí „padesátku“….

LÍBEZNICE

Výstava železničních modelů

Tato akce zaujme nejenom malé návštěvníky, ale především jejich tatínky i dědečky. Společnost AWEPE MODEL ve spolupráci s kluby železničních modelářů a s podporou obce Líbeznice pořádá výstavu železničních modelů všech měřítek pod názvem „Líbebona 2018“. Akce se koná ve dnech 20. – 22. dubna ve sportovní hale Na Chrupavce v Líbeznicích. K vidění zde budou železniční modely různých měřítek, pětipalcová zahradní železnice na níž se bude možno i projet či exponáty, jenž ještě nikdy nebyly nikde vystaveny. Chybět nebude ani prodej železničních modelů a modelářských potřeb. Pro nejmladší návštěvníky je připraven dětský koutek s dřevěnými vláčky a v kavárně Žlutá karta bude probíhat doprovodný program a samozřejmě i občerstvení. Výstavu bude možno navštívit v pátek od 14 do 19, v sobotu od 9 do 19 a v neděli od 9 do 15 hodin.

LIBUŠÍN

Festival plný historie

V údolí pod bývalým hradištěm kněžny Libuše se tuto sobotu 21. dubna od 12 hodin uskuteční velkolepá historická akce, při níž budou řinčet meče. Proběhne zde totiž již 27. ročník největšího středověkého festivalu u nás „Bitva Libušín“. Setkání 2 000 šermířů od nás i zahraničí, zakončené mohutnou bitvou, nabízí vynikající způsob strávení sobotního odpoledne. Hosté se mohou opět těšit na největší středověkou bitvu v České republice, rytířské turnaje s účastí bojovníků ze zahraničí, bohatý doprovodný program, dětský koutek a další atrakce. Návštěvníci budou moci přihlížet třeba jezdeckým turnajům, vydat se na komentovanou prohlídku historického vojenského ležení, chybět ale nebude i dobové tržiště s živou hudbou.

