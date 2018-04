Co se bude dít o jarním víkendu?

Jaro konečně dává o sobě vědět a tak se již pomalu rozjíždějí různé aktivity. A to nejenom ve městech, ale i v obcích. Bude možno si zasportovat, zkrášlit své okolí, pobavit se na jarní taneční zábavě i absolvovat naučnou vycházku….

MÁSLOVICE

Máslovická šlápota…

…. aneb šlapeme do Máslovic stloukat máslo. V sobotu 14. dubna se uskuteční již 31. ročník tohoto tradičního turistického pochodu. Trasy do zdejšího „ráje másla“ se vždy dělí podle délky. Ta nejdelší, 22 kilometrová, vede z Prahy od Libeňského zámku. Dále se šlape z Kralup nad Vltavou, Líbeznic, Klecan, Odolena Vody, Řeže a konečně nejkratší je 5 a 3 kilometrový okruh přímo v Máslovicích. Zde na návsi již od 11 hodin bude probíhat program v podobě těch nejrůznějších soutěží a samozřejmě to nezbytné stloukání másla.

ČEČELICE

Poupata pořádají jarní bál

Sdružení Poupata z Čečelic zve všechny místní i přespolní na svůj II. Poupatovský jarní bál. Tato skupina zdejších žen se dala dohromady před patnácti lety, kdy začaly pravidelně chodit cvičit. Kromě cvičení se od svého založení podílejí na zpestření Staročeských májů svojí účastí v průvodech, zpěvem a tancem a jiných kulturních akcí. První představení Poupat bylo v roce 2009, kdy zatancovala na skladbu Poupata od Michala Davida. Vystoupení mělo veliký úspěch a na požádání kapelníka Přívoranky vystoupily čečelské ženy na tuto hudbu ještě v několika okolních obcích. A ten název jim již zůstal. V loňském roce uspořádala Čečelská poupata I. Poupatovský jarní bál v místní sokolovně kde vystoupila známá mělnická zpěvačka Lenka Ducháčková a součástí byla bohatá tombola. A tak v sobotu 14. dubna místní sokolovna zase ožije tanečním rejem. Vše zahájí ve 20 hodin slavnostní přípitek a následovat bude vystoupení Poupat. A pak již nastane ta pravá zábava kde k tanci i k poslechu zahraje tentokrát mělnická kapela BONUS.

TIŠICE

Nepůjdeme spát, budeme se bát

Tišické KLUBko pořádá jubilejní již desátou taneční zábavu. A když jubilejní tak i výjimečnou. Na své si zejména totiž přijdou všichni, kteří se rádi bojí. Hlasy ze záhrobí, záhadná zjevení, strašidelný klaun, cukrové lebky, zombie, upíři… a další bytosti ze strašidelných příběhů a hororů. To vše bude možno spatřit i zažít v sobotu 14. dubna od 20 hodin na sále na hřišti v Tišicích – Chrástě za doprovodu hudební skupiny PLUS. Určitě se budou možná mnozí bát, ale především všichni se skvěle bavit a tančit. Samozřejmě chybět nebude bohatá tombola, tradiční předtančení a půlnoční překvapení v podobě strašidelného hosta.

LÍBEZNICE

Procházka s architektem

Komentovaná prohlídka obce s architektem Janem Hájkem a starostou obce Martinem Kupkou se uskuteční v neděli 15. dubna v 15 hodin. Sraz všech zájemců je na zastávce Líbeznice II hned proti nedávno rekonstruované kapli Panny Marie. Prohlídka se koná u příležitosti vydání ročenky Česká architektura 2016 – 2017 podle Marcely Steinbachové. Reprezentativní publikace mapující významné počiny soudobé architektury představuje hned na několika stranách nejnovější líbeznické stavby

MŠENO

Sázení stromků v Debři Na podzim loňského roku došlo i zde následkem řádění orkánu Herwart k lesní kalamitě v údolí Debř. Okamžitě po vichřici začala v lokalitě kalamitní těžba a po ní úklid klestu, který se nyní chýlí ke konci. Je tu jaro a s ním nutnost provést novou výsadbu na rozsáhlé ploše, k čemuž přiloží roce k dílu i místní občané. A tak v neděli 15. dubna po celý den se zde budou sázet buky, duby a jedle. Bude to jistě skvělý příspěvek k obnově zdejší přírody, která je častým cílem turistických výletů.

KLY

Kelský bazárek

Jaro je tu a co nevidět nastane i léto s prázdninami. A tak mnozí rodiče musí sehnat potřebné vybavení pro své ratolesti. Avšak nemusí zrovna zamířit do obchodních center, nabízí se i jiné příležitosti. Jednou z nich jsou bazary, které nejenom nabídnou potřebné vybavení, ale i umožní se zbavit těch věcí, jenž již nejsou potřeba. Takže i tuto sobotu 14. dubna od 10 do 15 hodin bude ve zdejším Kulturním pestrý výběr dětského oblečení, obuvi, letního vybavení a chybět nebudou ani hračky či sportovní potřeby.

