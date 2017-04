Kdo se bojí Virginie Woolfové?

Slavné komorní drama plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her je sondou do partnerských vztahů. Děj nás zavede na soukromý večírek dvou manželských párů působících na malé americké univerzitě. Tato hra boří mýtus o takzvaném americkém snu, neboť poklidný dialog se tu záhy změní v řadu vzájemných urážek, jízlivostí a „praní špinavého prádla“, které ukazuje na vnitřní prázdnotu všech zúčastněných. Je pozoruhodné, že text, který vznikl v šedesátých letech minulého století jako absurdní drama, dnes zdaleka tolik absurdně nepůsobí. To, co se dříve jevilo jako nové a překvapivé – drásavý pohled na strukturu vztahů, kruté manželské hry, psychické i fyzické týrání – dnes již dávno není na jevištích tabu. Inscenaci pro Divadlo Rokoko připravil podle nového překladu Jiřího Joska Petr Svojtka a do hlavních rolí obsadil Veroniku Gajerovou, Aleše Procházku, Veroniku Khek Kubařovou a Viktora Dvořáka. Hra v loňském roce obdržela Cenu studentské poroty na festivalu Young for young 2016. Nyní se představí i mělnickým divákům v Masarykově kulturním domě ve středu 26. dubna od 19 hodin.

