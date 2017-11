ROZHOVOR: Počítačová pohotovost zve na Předvánoční charitativní akci

Mělnická firma Počítačová pohotovost Vás zve na nultý ročník Předvánoční charitativní akce, která se bude konat dne 4. prosince 2017 v Masarykově kulturním domě od 18:00. Celý výtěžek z této akce bude použit na nákup vánočních dárků pro FN Motol – dětská onkologie a Dětský domov Unhošť. Více o této akci nám pověděl sám Adam Hruš z Počítačové pohotovosti.

Řekněte nám něco o vaší firmě, čím se přesně zabývá?

Naše firma se zabývá IT technologiemi, na trhu fungujeme již 10 let. Specializujeme se například na IT poradenství, stavbu počítačů, správu sítí, správu webových stránek a grafickou úpravu.

Co vás přimělo uspořádat charitativní akci?

Ten nápad vznikl, když jsme plánovali vánoční akci, kterou pořádáme každoročně pro naše zaměstnance. Chtěli jsme ji tentokrát pojmou trochu jinak. Měli jsme v plánu pozvat všechny obchodní partnery naší firmy, a protože máme spoustu kontaktů, napadlo nás uspořádat benefiční akci.

Co je cílem této akce?

Cílem této akce je vybrat co nejvíce peněz na pomoc dětské onkologie FN Motol a pro Dětský domov Unhošť, který jsme navštívili osobně a dohodli jsme se s jeho zaměstnanci na obdarování dětí z dětského domova formou vánočních dárků, které jim osobně dovezeme.

Na jaký program se mohou návštěvníci těšit?

Na návštěvníky čeká bohatý hudební program. Vystoupí mělnická skupina Baťa a Kalábův něžný beat, klavírista Tomáš Homuta a zpěvačka Nikola Svobodová. Celá akce proběhne dne 4. prosince 2017 v Masarykově kulturním domě od 18:00. Vstup je 350Kč, celá tato částka půjde na podporu dětské onkologie FN Motol a pro Dětský domov Unhošť. Případní zájemci mohou tuto akci podpořit dobrovolným finančním darem na účet 492158399/0800.

Budeme se těšit.

Děkujeme.