ROZHOVOR: „Není nám lhostejné, jak a čím se mladí dnes baví“

„Není nám lhostejné, jak a čím se mladí dnes baví,“ svěřil se David Vedral

Ó Velvary, ó Velvary, kdepak že jsou mé tolary – znalec věci nám jistě odpustí drobnou nepřesnost o tržní obci, která byla založena v roce 1282, aby o dvě století později byla králem Vladislavem povýšena na královské město. Dnes se chlubí zbytky opevnění s Pražskou branou (1580), barokní radnicí (1674), gotickým kostelem sv. Kateřiny (14 stol.), galerií, ale i velmi dobře fungujícím divizním fotbalovým klubem TJ Slovan. A o něm jsme si popovídali s předsedou Davidem Vedralem.

„Slušelo by se o těch, co náš klub vedou něco napsat a pochválit je, že jim není lhostejné to, jak se u nás mladí baví,“ hodil nám rukavici jeden z hloučku dobré dvacítky skalních fanoušků. Rádi jsme ji zvedli…

Dělat kopanou v současných ekonomických podmínkách na takové úrovni, jakou se prezentuje TJ Slovan, dá jistě zabrat?

„Naštěstí je u nás spousta lidí, kteří se kolem našeho klubu motají. Nebýt drobných podnikatelů, sponzorů, sotva bychom kopali divizi a fungovali tak, jak fungujeme. Za to se jim všem sluší hned v úvodu našeho rozhovoru moc poděkovat.“

Mnohde jinde je upřednostňováno A mužstvo. O vaší TJ se však kamkoliv jsme ve Velvarech přišli povídá: „Až s neuvěřitelnou starostlivostí se tam věnují mládeži.“ To asi těší!?

„Na jedné straně je divizní „áčko“, na té druhé pak stejně tak důležité, ne-li důležitější, fotbalové naděje. Zcela upřímně říkám, že nám talenti dělají velkou radost. Obětaví a hlavně zkušení trenéři se starají o mladší, starší přípravky, stejně tak jako i o mladší a starší žáky. Nechybí ani dorost, rovněž tak mladší a starší. Vedle divizního „áčka“ si nevede špatně ani „béčko“ a s chutí se pravidelně schází i stará garda. Nerad se opakuji, ale chci znovu poděkovat všem těm, kteří se hlavně o potěr starají!“

Co je pravdy na tom, že jste rozšířili svou činnost v návaznosti na fotbalovou akademii Bohemians Praha?

„Převedeno do srozumitelnější řeči to představuje, že tu bude, vlastně už je, o tři týmy mladých víc, které budou od podzimu kopat své soutěže. To nejdůležitější je, že budeme nabírat nové zájemce. Chceme, aby se kluci fotbalem bavili a v neposlední řadě, aby si vzájemně pomohli na hřišti i mimo něj, třeba ve škole.“

Dělat fotbal v takových náročných podmínkách, to skutečně vyžaduje partu nezištných lidí…

„Snažíme se u nás posunout kopanou tam, kde by se nemyslelo jen na divizní „áčko“. Každý dobrý výsledek je pro kluky odměnou, další motivací, že tvoří partu. Současně vidí a uvědomují si, že nejsou pouze fanouškům, ale i široké veřejnosti lhostejní.“

Patrně protože ti, co se „poflakovali“ nedávno po městě a okolních vesnicích se teď baví?

„Co těší zvlášť, když je slyšíte debatovat, že čas strávený na trénincích, zápasech je mnohem lepší než vysedávání u počítače, nebo žvanění o ničem.“

Zdá se, že máte proto, aby váš projekt nezkolaboval i dobré materiální zázemí?

„K dispozici jsou tři travnaté hrací plochy. A protože myslíme i na zimu, tak do podzimu tohoto roku bychom měli mít vybudované hřiště s umělou trávou. Zůstanou nám tak dvě hřiště, nicméně do dvou let na volném pozemku vybudujeme stánek pro akademii.“

V létě oslavíte 45. narozeniny. Sám jste po dlouhá léta oblékal dres TJ Slovan, dokud vám nevystavily „stopku“ křížové kolenní vazy?

„Kdybyste tady strávili nějaký ten čas, brzy byste zjistili, že opustit lidi kolem, by byla zásadní chyba. Tím spíš, když se dokážeme nadále navzájem povzbuzovat a podržet. V čem jiném by byl smysl života, toho fotbalového nevyjímaje?“

Bez vstřícného rodinného zázemí byste sotva fungovali tak, jak fungujete ?

„Naším manželkám patří nemalý dík! Velmi dobře chápou, že volný čas netrávíme jen tak sami pro sebe a mnohé z nich se nám snaží pomáhat, protože stejně, jako my cítí, že nejde jen o zájmovou činnost s mládeží a promrhaný čas! Co bych ještě rád závěrem dodal je to, že na letní prázdniny máme zabezpečeny dva příměstské tábory.“

