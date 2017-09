ROZHOVOR: KAFE MĚLNÍK

,,Chceme dokázat, že i na malém městě si můžete dát úžasnou výběrovou kávu připravenou s láskou a navíc za použití alternativních metod přípravy.”

Představujeme vám nově otevřenou mělnickou kavárnu Kafe Mělník. Možná je vám tento název povědomý, nejedná se totiž o nový projekt, Kafe Mělník úspěšně funguje již 3 roky. Tuto kavárnu si otevřel mladý barista Sabri Elogeli.

Ahoj Sabri, řekni mi, v čem spočívá projekt Kafe Mělník?

Kafe Mělník vzniklo asi před 3 lety v mé hlavě, mým cílem bylo přinést do našeho města výběrovou kávu, zjednodušeně se tak označuje káva s čistým původem, která je hodnocena 85 více body při degustaci. Nejprve jsem si udělal stánek s kávou na farmářských trzích, postupně jsem pociťoval větší zájem lidí o kávu a její poznávání. Mým cílem je tzv. kávová osvěta širokého okolí.

Jak funguje internetový obchod Kafe Mělník?

Na našich webových stránkách si mohou lidé zakoupit vše k domácí přípravě kávy. Od mlýnků, přes příslušenství k přípravě, až po kávu samotnou. Tuto kávu odebíráme z malých pražíren v Čechách a Evropě. Co se týče espressa, většinou připravujeme 100% jednodruhovou arabicu například z Brazílie, Kolumbie a států střední Ameriky. Naopak na filtrovanou kávu používáme kávu z východní Afriky, z Etiopie a Keni, tyto kávy jsou více ovocné a mají jemnější chuť.

Čím se snažíte odlišit od ostatních mělnických kaváren?

Já si myslím, že se odlišujeme hlavně surovinou, která je zcela jiná. Klademe důraz na to, aby káva měla svůj jasný původ. Pražírny, od kterých kávu odebíráme se o každou kávu starají s maximální péčí. Dokážeme vystopovat cestu každého zrna, například z Keni až do Čech. Pro mě je velmi podstatné znát původ kávy a mít ji v té nejvyšší kvalitě. Klademe důraz na maximální servis pro zákazníky, vše se odráží i v našem sortimentu, který dokáže určitě překvapit.

Samotné umístění kavárny má svůj smysl. Celý prostor doplňuje koncept, kdy se v jedné budově spojuje kvalitní káva, kadeřnický a kosmetický salon. Všichni máme stejnou vizi, děláme co nás baví a neustále pracujeme na zdokonalování našich služeb pro zákazníky. To je Kafe Mělník & Detail.

Jaké kávové speciality mohou návštěvníci ve vaší kavárně ochutnat?

Specializujeme se především na filtrované kávy, kterým se věnujeme od začátku našeho projektu.

Také nabízíme například cold brew, což je za studena macerovaná káva, její příprava trvá až 24 hodin, tím se potlačuje její kyselost, káva se zjemňuje a vyzdvihuje se její plná chuť. Za poslední dva roky je jednou z nejoblíbenějších ledových káv.

Co jiného kromě kávy můžete svým zákazníkům nabídnout?

Například čaj, který odebíráme od našich kamarádů Anity a Michala, jejich firma Anicha se specializuje na přímý dovoz čajů z Číny a Japonska. Jsou velmi důslední ve výběru, sami si čaj vybírají a sledují jeho pěstování v dané zemi. Tento přístup se nám velmi líbí, je stejný jako náš přístup ke kávě. Ochutnejte například Dračí studnu z Číny nebo Gyokuro Kaito z Japonska. Nabízíme také skvělé bylinné čaje, například Chryzantému královskou a velmi zajímavý Květ lilie. Každý týden máme navíc různou nabídku lahvových piv z minipivovarů a samozřejmě skvělé dezerty.

Nabízíte i bezlepkové občerstvení?

Ano máme i bezlepkové dorty. Ke kávě nabízíme kromě kravského mléka také sojové a mandlové mléko.

Kde vás najdeme a v jaké otevírací době?

Najdete nás na adrese: Krombholcova 3474, 276 01 Mělník. Prozatím máme otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 20:00 hod., v sobotu od 15:00 do 20:00 hod.

Plánujete zrealizovat ve vaší kavárně nějaké další projekty, například tvorbu workshopů o kávě?

Ano, určitě. Od října máme v plánu realizovat každý měsíc kávovou degustaci – tzv. ,,Cupping”, která bude určena pro veřejnost. Ve spolupráci s pražírnami budeme dělat workshopy, na kterých se zákazníci mohou dozvědět více o zpracovávání kávy.

Budeme vás stále moci vídat na sobotních farmářských trzích na mělnickém náměstí Míru?

Ano, tím, že kavárna je otevřena od pondělí do pátku, máme sobotu určenou pro stánek na farmářských trzích. Po trzích se na vás budeme těšit opět v naší kavárně, a to od 15:00 do 20:00 hod.

Super, děkuji ti za rozhovor.

Taky děkuji.

Foto: Kamil Zachar

