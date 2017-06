V roudnickém kulturním domě zazní šansony sladké Francie

Chantal Poullain se narodila ve francouzském Marseille, pochází z umělecké rodiny, neboť oba její rodiče se věnovali výtvarnému umění. Od počátku šedesátých let žila rodina v Ženevě, kde se Chantal řadu let věnovala baletu a absolvovala studium herectví na Divadelní akademii v Ženevě a plánovala pokračovat ve studiu v New Yorku, ve Švýcarsku hrála také v televizních filmech a seriálech. V roce 1978 se na divadelním festivalu v Ženevě seznámila s českým hercem Bolkem Polívkou po jehož boku se prosadila jako osobitá herečka v představeních jako například Šašek a královna, Seance nebo Terapie. Hrála i v řadě filmů a v poslední době se spíše prosazuje na divadelních prknech.

Kromě herecké dráhy se rovněž věnuje francouzským šansonům. Její hluboko posazený hlas, lahodná francouzština, šansonově – jazzově laděná kapela Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie, to jsou atributy charakterizující Chantal hudební svět. Chantal zpívá jednak svoje vlastní písně, ale zejména tradiční francouzské šansony, a to s šarmem jí vlastním. Každý tón nabíjí posluchače pozitivní energií, které má Chantal na rozdávání.

O tom se snadno přesvědčí všichni, kteří v úterý 27. června v 19 hodin zavítají do roudnického kulturního domu Říp. A jistě si tak odnesou hluboký zážitek z těchto krásných tónů oné sladké Francie.

mar