Řidiči pomohou kraji s opravou silnic

Výmoly budou moci hlásit pomocí nové internetové aplikace!

Středočeský kraj spouští novou webovou aplikaci pro rychlé hlášení výmolů a dalších závad na silnicích. Ve zkušebním provozu začala fungovat 1. září 2017 na internetové adrese: http://www.musimetoopravit.cz. Cílem Středočeského kraje je zrychlit monitoring a opravu cest i předávání informací mezi řidiči a silničáři.

Musimetoopravit.cz je mapová webová aplikace, která efektivním způsobem shromažďuje informace o stavu silnic na území Středočeského kraje. „Zadání výmolů do aplikace je velmi jednoduché. Na mapě stačí kliknout na vybranou silnici, napsat o jakou závadu se jedná, případně přiložit její fotografii a odeslat,“ popsala postup při vkládání informací do nové služby hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) a dodala, že nashromážděné informace okamžitě poputují do emailových schránek pracovníkům na Odbor dopravy Středočeského kraje a Krajské správy a údržby silnic.

„Cestmistři, kterých máme na území kraje zhruba 40, situaci bez prodlevy prověří a rozhodnou o opravě silnice. Krajská správa a údržba silnic tak bude moci efektivně řešit jednotlivé požadavky,“ dodala hejtmanka. Občan, který výmol nebo závadu nahlásí, dostane zpět do svého emailu hlášení o přijetí informace, dalším postupu a samotné opravě. Závady nahlášené na dálnicích a silnicích I. třídy, které kraj nespravuje, bude krajský úřad předávat Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Středočeský kraj spravuje 2 384,2 km silnic II. třídy a 6 240,3 km silnic III. třídy, to je nejvíc ze všech krajů České republiky. Jen v letošním roce půjde na jejich opravu včetně mostů z krajského rozpočtu a dalších zdrojů minimálně 1,8 miliardy korun. „Nová aplikace nám významně pomůže s monitoringem silnic a následnou opravou. Je moderním řešením, které potvrzuje, že nám není lhostejný stav cest. Navíc díky ní a řidičům zvýšíme bezpečnost na silnicích,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

Náklady na pořízení a provoz aplikace ročně nepřesáhnou 90 tisíc korun.