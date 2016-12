Retro Vánoce v mělnickém muzeu trhaly rekordy

Školáky zajímá, jak kdysi před lety slavili Vánoce jejich dědečkové a babičky. Výstava bude přístupná do 8. ledna.

Adventní interaktivní projekt pro školy na výstavě Vánoce 50. a 60. let v Regionálním muzeu Mělník před Vánoci navštívilo na 1500 dětí. „Letošní zájem ze strany škol byl rekordní,“ uvedla muzejní pedagožka Jitka Králová. Pracovníci muzea proto na programy museli spojit několik školních tříd dohromady, jednotlivých projektů se proto najednou účastnilo až 60 dětí – takovéto skupiny se v muzeu denně vystřídaly tři až čtyři.

Děti se na výstavě hravou formou při plnění různých úkolů dozvídají, jak vypadaly Vánoce, když jejich dědečkové a babičky byli dětmi, jako jsou nyní ony. V kulisách mělnických trhů z dob dědy Mráze si mohou zahrát na prodavače, zvážit kapra a dozvědět se, co to byl šusťák či bakelit. „Když dětem ukazujeme gramofonovou desku, křičí, že to je velké cédéčko. Sifonovou lahev mají za voňavku a nevěřícně okukují tehdejší nechvalně známý drsný toaletní papír,“ konstatovala Králová.

Děti si také v muzejní dílničce mohou v rámci polytechnické výchovy nově zaváděné do škol mohou vyrobit z kartonu zvířátko, jímž lze pohybovat pomocí kancelářské sponky a magnetu. Interaktivní prvky jako oblékací papírové panenky, puzzle s kvízem, malování nebo motání vlny si mohou děti i ostatní návštěvníci vyzkoušet i v prvním lednovém týdnu.

