Retro Silvestr na zámku

Liblický zámek opět přivítá hosty aby si zároveň s loučením se starým rokem připomněli doby minulé. Tentokrát se vrátí do doby swingu a jazzu, do třicátých let minulého století. K tomu přispějí rytmy hudebního tělesa Sunny swing orchestra a k inspiraci taneční vystoupení skupiny Swing busters. Zájemci se budou moci nechat zvěčnit na snímcích v dobových kostýmech a samozřejmě chybět nebude ani bohatý raut s půlnočním překvapením. Vše vyvrcholí novoročním ohňostrojem a tančit se pak bude celou noc.

mar