Repríza zdařilého projektu

Děti u Kudrnů čekají zvyklosti Pašijového týdne

V Regionálním muzeu v Mělníku připravili reprízu zdařilého projektu pro žáky prvního stupně základních škol a mateřinky „Velikonoční dávnohrátky“.

Již devátým rokem tak chtějí přinést potěšení a poznání regionálních tradic velikonočních svátků těm nejmenším. Vloni mělnické muzejnice Naďa Černá a Jitka Králová pozvaly malé děti na Kudrnův statek, aby společně, hravě a všemi smysly, prožívaly zvyklosti Pašijového týdne. Čtyři týdny však stěží stačily jedenácti stovkám zvídavých žáčků, a tak se letos bude opakovat loňská forma projektu.

Od 6. března tak děti spolu s panímámou a Verunkou rozlousknou záhadu Liščí neděle, vysmýčí chaloupku, proženou trakaře. Zahrají si, zaženou hosty bez kostí, nahlédnou do sváteční kuchyně a dozvědí se, kterak jejich předci zdobívali kraslice. V kouzelné muzejní dílničce oklůckují kraslice a čekají je káči. Setkání u Kudrnů pokaždé přináší něco nového, letos se lektorky představí v nových, přímo pro lidovým obyčejovým cyklem laděné programy zhotovených kostýmech. Akci podporující zájem nejmladší generace o kulturní bohatství našeho regionu by do druhého dubna, kdy se projekt uzavře, měla navštívit tisícovka dětí.

