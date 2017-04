Rekonstrukce nového mostu na spadnutí

Podle mělnické radnice se plánuje rekonstrukce nového mostu přes Labe na silnici I/16. Ta bude odstartována již 24. dubna. Dle sdělení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které celý projekt financuje, by práce měly skončit koncem října letošního roku. Most od svého otevření v roce 1991 žádnou komplexní úpravou neprošel. Tomu také odpovídá jeho stav. Značné opotřebení vykazují vozovka i vlastní konstrukce. Po dobu rekonstrukce se řidiči mají na co těšit. Mohou očekávat omezení v souvislosti se zúžením šířky jízdních pruhů či kyvadlově řízenou signalizaci.

Během několika víkendů dojde dokonce k celkové uzávěře (20. – 21. 5, 11. 6., 15. – 16. 7., 5. a 27. 8.) Jak prozrazuje M. Schweigstill, 1. místostarosta Mělníka, ŘSD předpokládá, že v době trvání rekonstrukce mostu vybuduje okružní křižovatku v místě stávající nebezpečné křižovatky za mostem (Mělník – Nová Ves, Cítov, Brozánky). Objízdné trasy stanoví krajský úřad. Již nyní je zcela jasné, že tímto opatřením dojde ke zvýšenému provozu na starém mostě J. Straky. Vjezd však bude povolen jen osobním vozidlům. Nákladním automobilům nad 6 tun bude vjezd na most zapovězen zcela. Most je v kritickém stavu a jeho plánovanou rekonstrukci bylo třeba pozdržet až po dokončení mostu nového. Městská a státní policie bude na zákaz vjezdu náklaďáků na most J. Straky striktně dohlížet.

