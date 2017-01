Regionální muzeum Mělník vystavuje obrazy Vlastimila Týmy

Olejomalby a akvarely nedávno zesnulého mělnického krajináře budou vystaveny do 19. února.

Malíř čerpal inspiraci ke své tvorbě pozorováním krás rodného města i při svých cestách do jižních Čech, Českého Ráje, Podkrkonoší, na Vysočinu a do Prahy. „V jeho obrazech se odráží láska k přírodě a neutuchající optimismus, kterým až do konce svých dní oplýval,“ uvedla Kristýna Frelichová z Regionálního muzea Mělník.

Týma, který za svou výtvarnou činnost obdržel Plaketu města Mělníka i Stříbrný řád města Mělníka, věrně zobrazuje českou krajinu jak v jejích klidných, tak i dramatických momentech. Vystavené obrazy si návštěvníci v případě zájmu mohou zakoupit.

red