Region ovládnou opět čarodějnice

Dnes v pondělí 30. dubna ve městech, městečkách i obcích vzplanou hranice tradičního „pálení čarodějnic“. Tato tradice pochází ze středověku a říká se jí také Filipojakubská noc, Keltové nazývali tuto noc Beltine, což znamená v překladu „oheň“. Tehdy lidé věřili, že zlo a temné síly mají největší moc právě v noci z 30.dubna na 1.května. Tuto noc prý čarodějnice přilétaly na košťatech na určená místa a slavily svůj sabat. Vařily lektvary a jedy a prováděly různá kouzla, škodící lidem. Čarodějnice byly symbolem zla a lidé se jejich symbolickým upálením od zla očišťovali.

V současné době je to příležitost k setkávání při dobré zábavě s hudbou i dobrým pitím na své si přijdou zejména děti a omladina. Tak zde máme několik tipů kam zajít a za svitu a tepla ohně strávit příjemné chvíle..

ZELČIN

Čarodějnický rej v Zooparku…

Rok se s rokem sešel a opět se uskuteční tradiční největší čarodějnický mejdan v Zooparku. V pondělí od 15 hodin se bude slavit příchod májové období – měsíce lásky – zapálením očistného ohně a upálení zlé čarodějnice. Návštěvníci se budou moci těšit na jezdecké vystoupení zdejších „koňáků“, dále na projížďky na čarodějném valníku a děti se budou moci těšit na pohádkové představení pana Pohádky. Připravena bude i pravá čarodějnická dílnička, různé soutěže a spousta zábavy v podobě střelby z luku, líté boje na kládě, závody v pytlích i další aktivity. Letošní novinkou bude nafukovací trampolína, na níž se určitě všichni dokonale vyřádí. Chybět nebude ani obligátní opékání špekáčků a hudební vystoupení v podání známé a oblíbené kapely Mošňáci.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Čarodějnice s lampiónovým průvodem

Každá obec má svojí specifickou tradici. Zde se vždy koná lampiónový průvod. Sraz účastníků bude v pondělí 30. dubna v 19.30 hodin u místní hospody. Poté se průvod přesune k hranici s přivázanou čarodějnicí, která bude postavená v místě určení Na stráni. Zde proběhne zábava s občerstvením. Zároveň se pořadatelé domluví na společné stavbě májky, která proběhne následující den, pravděpodobně od 12 hodin.

OLOVNICE

Slet čarodějů a čarodějnic

Obec Olovnice ve spolupráci s TJ Sokol Olovnice pořádá již tradiční slet čarodějů a čarodějnic, který se bude konat v pondělí 30.dubna od 16 hodin. Sraz je před budovou Obecního úřadu, kde proběhne registrace všech čarodějnic a čarodějů, společné focení a následovat bude přelet na fotbalové hřiště, kde bude pro děti připravena spousta her. Každé dítě pak na závěr dostane buřta na opečení a limonádu. A ani tentokrát nebude chybět vyhlášení té „Nej“čarodějnice.

MŠENO

K hranici se vydá průvod…

Přesně v 17 hodin se na zdejším náměstí Míru dají kašny sraz nejenom čarodějnice a čarodějové, ale i další pozemské i nadpozemské bytosti. Poté se vydá průvod těchto masek

tábora RS Sever, kde na všechny čeká pestrý program v podobě soutěží a her. Chybět nebude trampolína, lodičky a spousta dalších atrakcí.

ŠTĚTÍ

Rej čarodějnic na zahradě

A to u Domu dětí a mládeže. Zde od 16 hodin se sletí čarodějnice a proběhne celá řada soutěží a her, chybět nebude čarodějnická stezka odvahy a tradiční opékání buřtíků. Z Ostrovní ulice se ve 20.15 vydá lampiónový průvod na Nové náměstí a přesně ve 21 hodin na břehu Labe vzplane vatra. Vše pak vyvrcholí tradičním ohňostrojem.

KOSTELEC NAD LABEM

Hranice vzplanou na hřišti i u vody

Jako každoročně i letos pořádá SK Labský Kostelec na svém hřišti tradiční pálení čarodějnic. Nežli však vzplane vatra, tak již od 15 hodin se zde si na své přijdou zejména děti. Pro ně je připravena spousta různých her i soutěží. A po zapálení hranice od 19 hodin k dobré pohodě zahraje skupina ZU-BAND. Oheň zaplane i v blízkých Jiřicích na břehu Labe, kde se především sejdou místní obyvatelé aby se společně pobavili a strávili skvělý večer.

VINOŘ U BRANDÝSA NAD LABEM

Čarodějnice budou letos slavnostní

Vinořské pálení čarodějnic na Hoffmanově dvoře si získalo velkou oblibu a letos bude ještě zajímavější a tajemnější. Čarodějnice se totiž ponesou již v duchu oslav 930 let obce Vinoř a program bude nevídaný, úžasný, kouzelný a samozřejmě i chutný. Co všechno na návštěvníky čeká, to je tajemství…Ale určitě to bude stát za to.

ROUDNICE NAD LABEM

Celoměstské pálení čarodějnic

Jako po celé naší vlasti, tak i zde 30. dubna proběhnou již tradiční „čarodějnice“. V půl páté odpoledne se vydá průvod za doprovodu Dechového orchestru mladých z parkoviště u supermarketu Lidl. Cílem bude zámecký park kde proběhne vyvrcholení celé této akce. Nežli vzplane hlavní vatra, tak si každý bude moci opéci svého buřta či jinou dobrotu což ocení právě ti nejmladší účastníci. Nebude však chybět i další občerstvení a dobré pohodě přispěje vystoupení skupiny Koexistence.