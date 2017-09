Pštrosi v mělnickém zastupitelstvu

Dne 26. 6. rozhodovalo mělnické zastupitelstvo o odvolání pana starosty Mikeše. Mělnická organizace Hnutí ANO 2011 se k této záležitosti vyjádřila již dříve na svých facebookových stránkách s tím, že by si pan starosta neměl brát zastupitele jako rukojmí a odstoupit sám. Proto v tomto článku nechceme řešit vlastní problematiku (ne)odstoupení pana starosty, ale zaměřit se na jednání jeho a i některých zastupitelů na výše uvedeném zastupitelstvu.

Při sledování úvodní řeči pana starosty a jeho zkroušeného výrazu, se možná několika málo naivním divákům (sledujícím jednání v zasedací místnosti nebo doma u počítače) mohlo zdát, že výsledek hlasování bude otevřený, ale další průběh jednání ukázal, že pan starosta má se svými koaličními partnery režii hlasování pevně ve svých rukou. A tak jsme se místo chlapského odstoupení z funkce dozvěděli, že ho někteří zastupitelé (asi ti čtyři, co později hlasovali proti jeho odvolání) požádali, aby to laskavě nechal na nich. Pan starosta jim tedy blahosklonně vyhověl. Proč vlastně ne? Hrdě prohlásil, že se opil mimo výkon funkce starosty jako soukromá osoba na akci, na kterou sice přijel služebním vozidlem (má pan starosta smlouvu, že může užívat služební vozidlo k soukromým účelům?), ale vzniklou škodu samozřejmě uhradí. Navíc se přece ke všemu přiznal (až když ho chytili poté, co ujel od třech dopravních nehod). Taktně ovšem pomlčel, že je stíhaný pro úmyslný trestný čin.

Samostatnou kapitolou jednání zastupitelstva bylo chování koaličních zastupitelů, z nichž pouze dva hlasovali pro odvolání starosty (Limprecht, Němcová). Čtyři přímo podpořili svého starostu a hlasovali proti jeho odvolání (Kašparec, Liptáková, Kotek, Herinková). Dobrá, každý z nás může vyznávat jiné hodnoty, ale tito čtyři alespoň deklarovali jasně svůj názor. A co ostatní? Zachovali se jako pověstní pštrosi a bezpáteřně se zdrželi hlasování a svůj názor si nechali takticky pro sebe. Zejména zarážející je to u obou místostarostů Schweigstilla (dříve TOP 09, dříve pedagog na GJP) a Volfa (Mělničané), co by nejbližších spolupracovníků starosty. Dalšími zastupiteli bez názoru jsou Barda (MÉ MĚSTO), Legner (MÉ MĚSTO) a Kraus (MÉ MĚSTO). Vrcholem „taktiky“ bylo vystoupení dvou zastupitelů za TOP 09 Houskové a Tichoty, kteří odmítli hlasovat. MUDr. Housková sdělila, že ctí presumpci neviny (jaká nevina, když se pan starosta přiznal a otázkou je pouze výše trestu) a nebude hlasovat, protože je to věcí pana starosty. Korunu tomu nasadil Mgr. Tichota, který sdělil, že se jako zastupitel necítí býti ten, kdo by měl o odvolání starosty rozhodovat a nechá to na voličích v příštích volbách. Rozhodovat, zdali prodáme či neprodáme nějaký ten pozemek, umí každý, ale když se po někom chce rozhodnutí a odpovědnost, tak už je to horší.

Co z výše uvedeného vyplývá? Koalice MÉ MĚSTO, TOP 09 a Mělničané, která v současnosti ovládá Mělník, je v zastupitelstvu zastoupena většinou lidmi, kteří nemají vlastní názor, bojí se rozhodnout a nést odpovědnost. A tak se po tom obyvatelé Mělníka nemohou divit, že téměř po třech letech od voleb nejsou vyřešeny zásadní problémy jako je územní plán města, náměstí Karla IV. (bourat či nebourat „Hold“), dopravní situace, parkování atd.

ANO, chce to změnu!

Miroslav Ullman

Předseda MO ANO Mělník